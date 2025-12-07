Ufficio Stampa Lamborghini La lavorazione a mano della Lamborghini Temerario esposta a Miami unisce Verde Shock, Grigio Maat e Nero Nemesis

Non ha avuto bisogno di biglietto da visita la Lamborghini Temerario. In uno dei luoghi più suggestivi al mondo, la Casa italiana ha mostrato mercoledì 3 dicembre a Miami Beach il frutto del programma Ad Personam, davanti a 500 clienti e ospiti nella struttura di 1111 Lincoln Road. È una configurazione costruita per far vedere fin dove può arrivare la personalizzazione ufficiale del marchio, soprattutto ora che il bolide del Toro è il modello scelto per rappresentare la nuova fase ibrida.

La nuova fase ibrida del Toro

La base resta quella Temerario, con il nuovo V8 biturbo ibrido capace di girare fino a 10.000 giri, come sottolineato dal costruttore a più riprese: nessun’altra vettura di serie arriva così in alto. Oltre però qualsiasi dato tecnico colpisce la vernice, frutto di 320 ore di lavoro, rigorosamente a mano. Le tonalità Verde Shock, Grigio Maat e Nero Nemesis seguono le pieghe della carrozzeria mettendo subito in evidenza le zone dove la fibra di carbonio resta scoperta, le stesse coinvolte dal pacchetto Alleggerita, che fa ampio ricorso al carbonio per far scendere il peso complessivo.

All’interno, il centro stile ribadisce i colori: sedili in Grigio Octans con tocchi di Verde Scandal e anche il falp dello start-and-stop si avvale della tinta. Sul tessuto compaiono sia il logo Temerario e il Toro, entrambi ricamati col motivo già usato fuori, sia la targhetta Ad Personam, presente solo nei pezzi costruiti su richiesta.

Alla presentazione hanno partecipato i volti principali del brand, dal CEO Stephan Winkelmann a Federico Foschini e Andrea Baldi, in rappresentanza della parte commerciale e di quella americana. Winkelmann ha spiegato:

“Questa Temerario Ad Personam è una testimonianza della nostra filosofia secondo cui il vero lusso risiede nella personalizzazione. Ogni dettaglio, dalla verniciatura effetto cristallo agli interni realizzati a mano, mostra la profondità della creatività e dell’artigianalità che solo Lamborghini può offrire. La Temerario rappresenta l’espressione più audace del futuro di Lamborghini, dove tecnologia rivoluzionaria, maestria artigianale e la libertà della personalizzazione Ad Personam convergono. Questa vettura non si limita a superare i confini: ridefinisce ciò che una supercar può essere”

La Temerario vede la luce sempre nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese, dove convivono progettazione, lavorazioni manuali e la parte dedicata ai modelli ibridi. Attesa nel trimestre inaugurale del 2026, la consegna dei primi esemplari decreterà l’ingresso della Temerario nella linea ibrida della Casa.

Gli altri progetti

Durante la presentazione, Lamborghini ha messo la stessa configurazione anche su Fast ForWorld, il portale dove si può girare intorno alla supercar in versione digitale. Nel corso della serata sono comparsi pure altri progetti: il Ledger Stax x Lamborghini Edition, riservato agli asset digitali, la Lamborghini ID realizzata con Moca Network, utile per identificare la proprietà e accedere a contenuti riservati, e il simulatore Vesaro, per un breve assaggio di guida virtuale.

Vicino alla Temerario erano parcheggiate anche la Urus SE e la Revuelto. La Urus SE porta il sistema ibrido plug-in della Casa, con il V8 biturbo e motore elettrico in grado di sprigionare un totale di 800 CV, mentre il V12 aspirato e le tre unità elettriche della Revuelto le permettono di superare i 1.000 CV complessivi. Sull’ibrido Lamborghini spinge senza rinunciare alla potenza pura.