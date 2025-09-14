Ufficio Stampa Lancia Lancia Ypsilon: disponibile a partire da 17.900 euro

Lancia inaugura settembre con un’iniziativa che mette al centro la nuova Ypsilon, la city car che ha segnato il Rinascimento del marchio in Europa. Simbolo di eleganza accessibile e punto fermo del panorama urbano, il modello viene proposto a una formula di acquisto ancora più vicina al pubblico. Una selezione di vetture ibride in pronta consegna è disponibile a partire da 17.900 euro, oltre agli oneri finanziari, con un vantaggio di 2.934 euro e 35 rate da 129 euro al mese.

Dall’allestimento essenziale al premium

La proposta copre l’intera gamma, dagli allestimenti più essenziali a quelli più esigenti, accomunati da dettagli ricercati e da un comfort superiore alla media del segmento, così da offrire un ventaglio ampio, adatto alle preferenze di target diversi fedelmente all’identità del marchio.

La nuova Ypsilon è disponibile sia in configurazione 100% elettrica, simbolo della transizione green del brand, sia con la nuova motorizzazione ibrida di ultima generazione; quest’ultima è equipaggiata con un propulsore 1.2 litri a tre cilindri da 110 CV (74 kW), supportato da tecnologia a 48V e dal cambio automatico e-DCT a sei rapporti, garanzia di efficienza e consumi contenuti, in modo da percorrere alcuni tratti in modalità elettrica pura.

La maneggevolezza resta uno dei punti forti: infatti, in città la Ypsilon sa muoversi con agilità, aiutata dalle dimensioni compatte e dalla fluidità di marcia garantita dal powertrain elettrificato, frutto di uno studio della mobilità quotidiana, capace di affrontare anche tragitti extraurbani con sicurezza e in disinvoltura.

Sul piano estetico, il modello continua a distinguersi per il design italiano, attraverso linee morbide e proporzioni equilibrate, dove nulla viene lasciato al caso, ma al contrario contribuisce a uno stile sobrio e raffinato, coerente con la filosofia della Casa. Dalle firme luminose agli interni arricchiti da materiali scelti con attenzione, il valore si percepisce al primo sguardo.

Porte aperte

Per sostenere la campagna commerciale, Lancia fa leva anche su una campagna TV dedicata, on air da martedì 9 settembre, che accompagnerà il pubblico fino al weekend del porte aperte del 20 e 21 settembre, occasione in cui sarà possibile scoprire da vicino il mondo Lancia e provare su strada la nuova gamma, permettendo ai curiosi di procedere con l’acquisto immediato.

La rete di 160 showroom Lancia in tutta Italia è pronta a ospitare clienti e appassionati, offrendo un percorso di spessore premium, in cui l’esperienza d’acquisto diventa parte integrante del valore del brand. Al di là del test drive, l’iniziativa consente di affacciarsi all’universo Ypsilon, eretto sull’equilibrio tra innovazione e tradizione.

Con questa offerta esclusiva, Lancia intende sottolineare la sua idea di eleganza contemporanea, fatta di uno stile capace di emozionare all’istante, una tecnologia in grado di semplificare la vita e un comfort tale da rendere ciascun viaggio un’esperienza da ricordare, restituendo centralità all’azienda nel panorama automobilistico europeo.

Il mese di settembre diventa quindi il momento giusto per scoprire la nuova Ypsilon e con prezzi di listino competitivi, ribassati da formule di finanziamento su misura riservate a vetture già pronte per la consegna. L’eleganza accessibile non resta uno slogan, ma prende forma concreta in un modello tassello chiave della strategia Lancia.