La Leapmotor B10 REEV Hybrid combina guida elettrica e autonomia estesa fino a 900 km con consumi contenuti e un prezzo competitivo

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Leapmotor B10 REEV: 900 km senza ansia ricarica

Nel panorama sempre più affollato delle elettrificate, c’è chi prova a cambiare approccio. La nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid arriva con una filosofia evoluta rispetto alle classiche plug-in: qui il motore termico non muove mai direttamente le ruote, ma lavora come generatore per alimentare quello elettrico. Una soluzione già vista in qualche competitor, che spesso è andata di pari passo con ottimi valori di consumi.

È il concetto del Range Extender Electric Vehicle (REEV) Leapmotor, una soluzione che prova a unire la guida silenziosa e fluida dell’elettrico con la tranquillità di non doversi fermare a ricaricare (ma anche la libertà di poterlo fare). Dopo il debutto della versione full electric, la B10 si presenta così in una veste più polivalente, pensata per chi non è ancora pronto a fare il salto definitivo, con un prezzo competitivo che, grazie all’offerta di lancio, non supera i 24.900 euro.

Design esterno

Dal punto di vista stilistico, la Leapmotor B10 non stravolge quanto già visto. Le linee restano pulite, minimaliste, con un design che punta più sull’equilibrio e sulla modernità. Il frontale è dominato da gruppi ottici sottili e orizzontali, una scelta che allarga visivamente la vettura e le conferisce quel tocco di dinamismo.

Anche al posteriore ritroviamo questa firma luminosa continua, ormai diventata una cifra stilistica sempre più diffusa. Nel complesso, la B10 gioca la carta della sobrietà: niente eccessi, ma proporzioni ben studiate e un look che strizza l’occhio a chi cerca un SUV compatto elegante e contemporaneo.

I vantaggi dell’ibrido ricaricabile

Il cuore del progetto è proprio il sistema REEV. Il motore termico lavora sempre nel suo regime ottimale, senza essere soggetto alle variazioni tipiche della guida tradizionale. Così i consumi sono più contenuti e la gestione energetica più efficiente. La batteria da 18,8 kWh permette di percorrere fino a 86 km in modalità elettrica, ma quando l’energia si esaurisce, entra in gioco il motore a benzina, che ricarica la batteria mantenendo invariata la sensazione di guida.

E proprio su strada emerge uno degli aspetti più interessanti: la B10 REEV si comporta molto più come un’elettrica che come un’ibrida tradizionale. Silenziosa, fluida, senza cambi di marcia percepibili.

La potenza del motore elettrico è di 218 CV, sufficienti per uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 7,5 secondi, un dato che garantisce una buona brillantezza senza snaturare l’indole della vettura. L’assetto, infatti, resta orientato al comfort. Non è una sportiva, e non vuole esserlo: la B10 punta a offrire una guida rilassata, ideale per l’uso quotidiano e i lunghi viaggi.

Sul fronte autonomia, il dato complessivo arriva fino a 900 km, un valore che elimina praticamente l’ansia da ricarica e rende questa soluzione particolarmente interessante per chi percorre molti chilometri.

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Abitabilità interna

All’interno, la Leapmotor B10 riprende l’impostazione già vista sulla versione elettrica. L’abitacolo è dominato da linee orizzontali e da un’impostazione molto pulita, con pochi elementi fisici e tanta digitalizzazione. Il protagonista è il grande display centrale, da cui si gestiscono quasi tutte le funzioni dell’auto. Accanto a questo troviamo un cockpit digitale ben leggibile e comandi al volante touch, affiancati da due rotori che facilitano alcune operazioni.

La sensazione generale è quella di un ambiente moderno e ben organizzato, anche se non manca qualche compromesso. Il bagagliaio, ad esempio, paga la presenza del doppio sistema di propulsione: la capacità si ferma a 330 litri, circa 100 in meno rispetto alla versione elettrica. Resta comunque un’ottima abitabilità per i passeggeri, con spazio sufficiente anche per i viaggi in famiglia.

Prezzi e offerta lancio

Come ci ha abituato con gli altri modelli, il prezzo rimane uno dei punti forti di questa Leapmotor B10. Allineato con la variante elettrica, il listino parte da 29.900 euro per la versione Life e da 31.400 euro per la Design, ma con l’offerta di lancio valida con permuta o rottamazione, i prezzi scendono rispettivamente a 24.900 euro e 26.400 euro.