Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Lotus Una supercar con il V8 per Lotus

Lotus punta a rilanciare la sua presenza sul mercato, con la nuova strategia Focus 2030. Si tratta di un vero e proprio cambio di registro rispetto al recente passato con la Casa che vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista nel settore delle supercar. Per raggiungere quest’obiettivo, Lotus realizzerà una supercar ibrida che sarà dotata di un motore V8 ad alta potenza. Ecco le prime informazioni in merito.

Un ritorno al passato

Il piano Focus 2030 porterà alla realizzazione di una nuova supercar ibrida, per ora nota con il nome Type 135. Il modello in questione adotterà un motore V8 affiancato da un motore elettrico, per un sistema ibrido. Le informazioni sul progetto sono, per il momento, limitate anche se il target di potenza della futura Type 135 è già stato fissato.

La supercar avrà oltre 1.000 CV di potenza, con l’obiettivo di offrire prestazioni al top. Grazie al nuovo progetto, il V8 tornerà nella gamma Lotus, circa 25 anni dopo la fine della produzione della Espirit. Il debutto della nuova supercar di Lotus è fissato per il 2028 e il modello sarà prodotto in Europa. Ulteriori dettagli in merito al progetto e alle sue caratteristiche arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Una nuova strategia

L’elettrificazione continuerà a rappresentare l’elemento centrale per il futuro di Lotus che, però, non punterà a diventare un brand completamente a zero emissioni. La gamma sarà composta da modelli ibridi ed elettrici con l’obiettivo di raggiungere circa il 40% di quota per l’elettrico sul totale di unità vendute dal brand.

La nuova strategia andrà valutata nel corso del prossimo futuro. La Casa, infatti, ha fissato dei target molto ambiziosi, con l’obiettivo di diventare un riferimento assoluto in un mercato che non conosce la crisi come quello delle supercar e dei modelli di lusso.

Grazie alla conferma della gamma elettrica e ai nuovi modelli in arrivo, a partire dalla supercar con il V8, Lotus punta a crescere in modo significativo (ma sostenibile dal punto di vista economico), fino ad arrivare a un target di circa 30 mila unità vendute all’anno, quando la gamma sarà completa e stabilizzata, in termini di modelli e produzione. La collaborazione con il principale azionista, Geely Holding Group, ricoprirà un ruolo centrale per il futuro di Lotus.

Questi obiettivi andranno verificati e monitorati passo dopo passo. Il piano di Lotus richiederà del tempo per essere attuato, ma le basi giuste per ripartire verso una crescita importante nel segmento delle auto di lusso ci sono. Staremo a vedere quali saranno le prossime scelte del brand e quale sarà l’impatto della nuova supercar ibrida in arrivo nel corso dei prossimi anni.

Qingfeng Feng, CEO del Gruppo Lotus, ha commentato così la nascita del nuovo progetto e la futura strategia del brand: