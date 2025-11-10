Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio Stampa Mercedes Mercedes CLA Hybrid, tanta tecnologia al servizio della bellezza

In casa Mercedes è tempo di allargare la famiglia con l’arrivo della nuova CLA hybrid offerta in 4 versioni e in 3 differenti varianti di potenza. Ad un primo sguardo su questa vettura spicca subito la griglia del radiatore illuminata. Quest’auto però non è solo un esercizio di bellezza, c’è anche tanta tecnologia. In particolare si avvale di un sistema di intelligenza artificiale di Microsoft e Google. Questo la rende, a detta del costruttore tedesco, l’auto più intuitiva e personalizzabile del suo segmento. Il prezzo di partenza in Germania è fissato a 47.296 euro.

Sotto il cofano di questa CLA è presente un motore 4 cilindri in linea da 1,5 litri completamente elettrificato. Può essere ordinata in tre diversi livelli di potenza e si può scegliere tra la trazione anteriore o integrale. A livello visivo ci sono tantissime assonanze tra l’ibrida e la sua controparte elettrica. Tra le caratteristiche maggiormente distintive c’è la griglia anteriore. Quella ibrida, infatti, presenta la classica griglia del radiatore con la stella al centro. È incorniciata da una guida luminosa a LED e i bordi si illuminano quando le luci sono accese.

Consumi da top

Grazie a una combinazione di alta tecnologia riesce a garantire consumi decisamente contenuti (5 litri per 100 km). Tra i veicoli Mercedes-Benz con motore a combustione interna è quello più efficiente del segmento. Alle velocità urbane e in particolare quando la potenza è inferiore a 22 kW, i modelli ibridi possono viaggiare usando solo l’energia elettrica. Una delle peculiarità del motore Mercedes è quella di riuscire a recuperare energia in tutte le 8 marce, rigenerando sino a 25 kW di potenza. La funzione start-stop e il passaggio tra i due motori è quasi impercettibile per un maggiore comfort di guida.

A fare la differenza è anche la doppia frizione a otto rapporti (8F-eDCT) abbinata ad una nuova batteria a 48 volt. Il motore 4 cilindri in linea da 1,5 litri appartiene alla Famiglia di Motori Modulari (FAME) ed è adatto ad una varietà di applicazioni automobilistiche. Al momento i clienti possono scegliere tra 3 diversi livelli di potenza e sono disponibili sia la trazione anteriore che quella integrale 4Matic.

Un’auto intelligente

A livello tecnologico, grazie al sistema operativo MB.OS, sviluppato sull’intelligenza artificiale, la CLA porta la mobilità ad un livello superiore. Ogni veicolo, infatti, è collegato alla Mercedes-Benz Intelligent Cloud permettendo così alla vettura di ricevere continuamente aggiornamenti. La nuova CLA è offerta in 4 differenti versioni: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Queste a loro volta possono essere ulteriormente personalizzate grazie ad esclusive linee estetiche e pacchetti di equipaggiamento.

Mathias Geisen, Member of the Board of Management, Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Sales ha così commentato questo nuovo gioiello presentato dalla Casa tedesca: “La nuova CLA sta facendo parlare di sé, e a ragione. Con un design unico, una praticità quotidiana e un’autonomia impressionante, la guida elettrica non è mai stata così naturale. La forte domanda per i nostri modelli completamente elettrici lo dimostra. Con l’introduzione delle varianti ibride ad alta tecnologia, i clienti hanno ora una maggiore flessibilità nello scegliere la CLA che meglio si adatta al loro stile di vita”.