In casa Mercedes è tempo di allargare la famiglia con l’arrivo della nuova CLA hybrid offerta in 4 versioni e in 3 differenti varianti di potenza. Ad un primo sguardo su questa vettura spicca subito la griglia del radiatore illuminata. Quest’auto però non è solo un esercizio di bellezza, c’è anche tanta tecnologia. In particolare si avvale di un sistema di intelligenza artificiale di Microsoft e Google. Questo la rende, a detta del costruttore tedesco, l’auto più intuitiva e personalizzabile del suo segmento. Il prezzo di partenza in Germania è fissato a 47.296 euro.
Sotto il cofano di questa CLA è presente un motore 4 cilindri in linea da 1,5 litri completamente elettrificato. Può essere ordinata in tre diversi livelli di potenza e si può scegliere tra la trazione anteriore o integrale. A livello visivo ci sono tantissime assonanze tra l’ibrida e la sua controparte elettrica. Tra le caratteristiche maggiormente distintive c’è la griglia anteriore. Quella ibrida, infatti, presenta la classica griglia del radiatore con la stella al centro. È incorniciata da una guida luminosa a LED e i bordi si illuminano quando le luci sono accese.
Consumi da top
Grazie a una combinazione di alta tecnologia riesce a garantire consumi decisamente contenuti (5 litri per 100 km). Tra i veicoli Mercedes-Benz con motore a combustione interna è quello più efficiente del segmento. Alle velocità urbane e in particolare quando la potenza è inferiore a 22 kW, i modelli ibridi possono viaggiare usando solo l’energia elettrica. Una delle peculiarità del motore Mercedes è quella di riuscire a recuperare energia in tutte le 8 marce, rigenerando sino a 25 kW di potenza. La funzione start-stop e il passaggio tra i due motori è quasi impercettibile per un maggiore comfort di guida.
A fare la differenza è anche la doppia frizione a otto rapporti (8F-eDCT) abbinata ad una nuova batteria a 48 volt. Il motore 4 cilindri in linea da 1,5 litri appartiene alla Famiglia di Motori Modulari (FAME) ed è adatto ad una varietà di applicazioni automobilistiche. Al momento i clienti possono scegliere tra 3 diversi livelli di potenza e sono disponibili sia la trazione anteriore che quella integrale 4Matic.
Un’auto intelligente
A livello tecnologico, grazie al sistema operativo MB.OS, sviluppato sull’intelligenza artificiale, la CLA porta la mobilità ad un livello superiore. Ogni veicolo, infatti, è collegato alla Mercedes-Benz Intelligent Cloud permettendo così alla vettura di ricevere continuamente aggiornamenti. La nuova CLA è offerta in 4 differenti versioni: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Queste a loro volta possono essere ulteriormente personalizzate grazie ad esclusive linee estetiche e pacchetti di equipaggiamento.
Mathias Geisen, Member of the Board of Management, Mercedes-Benz Group AG, Marketing & Sales ha così commentato questo nuovo gioiello presentato dalla Casa tedesca: “La nuova CLA sta facendo parlare di sé, e a ragione. Con un design unico, una praticità quotidiana e un’autonomia impressionante, la guida elettrica non è mai stata così naturale. La forte domanda per i nostri modelli completamente elettrici lo dimostra. Con l’introduzione delle varianti ibride ad alta tecnologia, i clienti hanno ora una maggiore flessibilità nello scegliere la CLA che meglio si adatta al loro stile di vita”.