Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Nissan Nissan Qashqai proposta in offerta fino al 31 agosto per privati e professionisti

L’estate porta sconti per chi cerca un SUV moderno ed elettrificato. Nissan lancia una serie di promozioni dedicate a Qashqai, la regina del segmento SUV, che fino a fine agosto si può portare a casa con condizioni vantaggiose. Cinque le formule tra cui scegliere, pensate sia per i clienti privati sia per i professionisti, con opzioni che spaziano dal finanziamento senza rottamazione al noleggio a lungo termine senza anticipo. Al centro dell’offerta le versioni mild hybrid di ingresso e le varianti con tecnologia e-Power.

Tre offerte per privati, anche senza rottamazione

La strategia Nissan è chiara: avvicinare il Qashqai a un pubblico sempre più ampio, proponendo formule flessibili e prezzi competitivi in un periodo in cui gli italiani spendono sempre meno per l’auto. E non serve per forza rottamare un vecchio veicolo per usufruire delle agevolazioni. La formula per i privati comporta un anticipo iniziale, delle piccole rate per 24/36 mesi. Alla fine del periodo si può pagare una maxi rata finale, legata al valore futuro garantito o restituire la vettura.

Per chi cerca un SUV spazioso e tecnologico ma vuole restare entro un budget accessibile, la versione mild hybrid di Qashqai si propone con rate a partire da 91 € al mese, TAN 0% e TAEG 1,3%. L’anticipo richiesto è di 9.500 €, mentre il valore futuro garantito, al termine dei 2 anni di finanziamento, è di 18.618 €. Probabilmente l’offerta più interessante con una soluzione aperta a tutti e con interessi contenuti che permette di avere un’auto nuova senza esborsi iniziali eccessivi, con in più la possibilità di restituire, sostituire o tenere il veicolo alla fine del contratto.

Se si ha un’auto da rottamare, le possibilità aumentano: la stessa versione mild hybrid scende a 101 € al mese ma per 36 mesi. In questo caso gli interessi si alzano con TAN 5,99% e TAEG 7,34%. L’anticipo rimane invariato mentre la rata finale diminuisce.

Chi invece vuole il massimo dell’efficienza può puntare sul Qashqai e-Power, la versione elettrica che gode della praticità del termico. Qui la rata mensile sale a 143,79 €, con anticipo fisso di 9.500 € e valore futuro garantito di 28.095 €. Una soluzione interessante per chi vuole godere dei benefici di un’elettrificazione unica come quella Nissan.

Due offerte Business ad anticipo zero

Il brand non dimentica le partite IVA e le aziende, proponendo due formule di noleggio a lungo termine senza anticipo. L’obiettivo è dare massima flessibilità e costi certi, includendo anche servizi come manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione RCA e assistenza.

La versione mild hybrid si può avere a 494 € al mese + IVA con 36 mesi e 50.000 km inclusi. Una formula “chiavi in mano” che elimina ogni pensiero legato alla gestione del veicolo.

Lo stesso vale per la variante e-Power, proposta a 560 € al mese + IVA con le stesse condizioni di durata e chilometraggio.

Le nuove offerte estive del C-SUV più venduto del 2025 rappresentano un’opportunità concreta per chi vuole passare a un SUV moderno, efficiente e ricco di tecnologia senza compromettere il budget. Che si tratti di un privato in cerca di rate leggere o di un’azienda che vuole azzerare i costi iniziali, c’è una formula su misura. Il tempo però stringe: le promozioni sono valide solo fino al 31 agosto 2025, e i listini di settembre potrebbero non essere altrettanto generosi.