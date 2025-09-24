La piccola di casa Toyota, l'Aygo X, è pronta a tornare in una veste tutta nuova. In particolare sarà la prima del proprio segmento a montare un sistema full hybrid

Ufficio Stampa Toyota Nuova Toyota Aygo X: tanta tecnologia ed è ibrida

Toyota ha deciso di lanciare sul mercato un modello che è pronto a scrivere la storia del proprio segmento, si tratta nello specifico della nuova Aygo X. Cosa ha di speciale questo modello? Si tratta della prima full hybrid del suo segmento. Grazie a questa tecnologia il crossover compatto nipponico ha emissioni di CO2 di appena 85 g CO2/km e un’impronta carbonica ridotta del 18%. Inoltre l’auto in sé risulta essere più piacevole da guidare ed ha un’accelerazione più lineare.

Progettata e prodotta in Europa ha letteralmente stregato il Vecchio continente. Grazie alla piattaforma GA-B della Toyota Global New Architecture (TNGA) e il posizionamento della batteria ibrida, i tecnici giapponesi sono riusciti ad ottenere un baricentro basso e una carrozzeria altamente rigida. Tutto questo ha anche aiutato ad avere un abitacolo più spazioso.

Design rivisto

Completamente nuovo il design frontale, che crea un look premium. A questo, a livello estetico, si aggiungono cerchi lavorati da 17 e 18 pollici e passaruota svasati neri. Per la prima volta sulla gamma sarà disponibile anche l’allestimento GR Sport (di recente Toyota ha anche presentato la sua nuova GR Yaris MY25), che prevede un’ottimizzazione per sospensioni e sterzo, oltre ad alcuni aggiornamenti estetici. A livello di tonalità ci sono i colori “spezie morbide”: Cannella, Gelsomino, Dragoncello e Lavandula a cui va aggiunto il Senape per la versione GR Sport.

La Toyota Aygo X rappresenta una nuova pietra miliare per l’azienda nipponica, che ha sempre puntato tantissimo sulla tecnologia ibrida, a partire dal primo modello lanciato nel 1997 (la Prius). Con questo ultimo tassello, il marchio giapponese fa in modo di dotare tutta la sua gamma in vendita in Europa della tecnologia ibrida.

Ibrido senza sacrifici di spazio

Questo risultato è stato ottenuto grazie alla riduzione delle dimensioni delle batterie e all’ottimizzazione di questo tipo di tecnologia, che oggi è la stessa montata anche sulla nuova Yaris. L’Aygo X, pur venendo adattata naturalmente per ospitare il propulsore ibrido, ha conservato il proprio passo compatto di 2.430 mm. Anche il bagagliaio di 231 litri resta invariato e per fare tutto ciò sono state introdotte soluzioni innovative di assemblaggio.

Il motore ibrido da 1,5 litri (più grande rispetto al precedente) ha richiesto l’allungo dello sbalzo anteriore di 76 mm, così da preservare le proporzioni dell’auto. Le modifiche all’assemblaggio dell’auto in questione hanno permesso anche di sostituire completamente il climatizzatore con una versione migliorata, che ora è bizona nei sedili anteriori sugli allestimenti superiori.

Alla base di questa nuova auto c’è la piattaforma GA-B della Global New Architecture (TNGA) di Toyota, che è stata introdotta nel 2022. Questa è la stessa presente anche sulla Yaris, anche se in questo caso è stata rivista la sezione posteriore. Tutto ciò è stato possibile grazie alla grande adattabilità della piattaforma stessa.

Occhio all’ambiente e alla potenza del motore

La Toyota Aygo X però non si concentra solo nel ridurre le emissioni, ma strizza l’occhio anche ad una maggiore potenza. Nello specifico questo modello guadagna ben 44 CV rispetto a quello precedente. L’entry level del marchio nipponico può vantare così 116 CV ed un’accelerazione che passa da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi. Il full hybrid inoltre permette una guida completamente elettrica per lunghi periodi nel traffico.

Quest’auto però non si concentra sull’ambiente solo dal punto di vista del propulsore, ma anche per quanto concerne i materiali utilizzati per realizzarla. Le plastiche e i tessuti ad esempio sono fatti di materiali riciclati come il nuovo SakuraTouch per i sedili. Inoltre l’intero processo produttivo dell’Aygo X fa registrare significative riduzioni di CO2 prodotte, grazie ai nuovi materiali utilizzati.

La prima versione GR Sport

Tra le grandi novità di questa generazione di Aygo c’è sicuramente la versione GR Sport, che sarà apprezzata dai più giovani e non solo. Ispirata ai team di sport motoristici TOYOTA GAZOO Racing offre: un servosterzo elettrico aggiornato che dà una risposta più lineare e una messa a punto dedicata degli ammortizzatori e delle molle elicoidali, che permette un miglioramento della maneggevolezza riducendo il rollio della carrozzeria.

A livello di sistema ibrido è lo stesso usato dalla versione normale con medesima accelerazione e potenza. Si distingue, invece, per quanto concerne la carrozzeria con una combinazione bi-color che include cofano nero e inserti in tinta con la carrozzeria. Oltre alla già citata ed esclusiva novità del colore Senape, è offerta anche nelle opzioni aggiuntive White Pearl e Dark Storm Grey. La calandra è impreziosita dalla rete G-pattern, mentre gli interni sono arricchiti da inserti neri e grigi e dal logo GR ricamato.

Uno sguardo alla sicurezza e il listino prezzi

Toyota Aygo X tiene in grande considerazione anche il tema della sicurezza. In particolare l’auto è dotata di un sistema di pre-collisione, capace di ridurre il rischio di incidenti. Grazie ad un sensore monoculare montato sulla parte anteriore e un sensore radar a onde millimetriche, riesce a rilevare meglio moto e veicoli o pedoni in arrivo agli incroci. Quando il sistema rileva la possibilità di collisioni durante una curva invia subito avvisi acustici e visivi. Allo stesso tempo il sistema di pre-collisione si attiva dando maggiore forza alla frenata. Infine, qualora il rischio di collisione frontale fosse particolarmente elevato, i freni si azionano a quel punto automaticamente.

Ufficio Stampa Toyota

C’è poi un sistema che limita le accelerazioni improvvise a bassa velocità quando si rileva il pericolo di una possibile collisione. Infine sono stati aggiornati i sistemi di Road Sign Assist e il cruise control adattivo per essere più accessibili per il guidatore.

Non manca la tecnologia all’interno con un’esperienza digitale migliorata dal sistema Toyota Smart Connect e dall’app per smartphone MyToyota. Sugli allestimenti superiori e sul modello GR Sport, è presente un sistema multimediale touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici. Gli altri allestimenti invece hanno di serie uno schermo da 9 pollici.

Tra le opzioni c’è anche il sistema altoparlanti JBL. Toyota Smart Connect ha poi la connettività wireless per smartphone tramite Android Auto e Apple CarPlay, così da poter navigare con la massima facilità. Inoltre sono presenti due connettori USB-C di serie, oltre ad un pad di ricarica wireless opzionale. Infine, grazie all’app MyToyota è possibile tenere monitorati vari aspetti della vettura, ma anche bloccare e sbloccare il veicolo oltre che avviare il motore stesso. Per il momento non è stato ancora comunicato il listino prezzi, che dovrebbe arrivare ad ottobre. A quanto pare però i prezzi dovrebbero subire un incremento di circa 3.000 euro rispetto al modello attuale, a parità di allestimento. Ciò vuol dire che si partirebbe da circa 22.000 euro per il modello base, non male di certo per un full hybrid.