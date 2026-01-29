Nuovo Renault Austral ottimizza il comfort e il piacere di guida

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Renault

Con il restyling 2026, Renault Austral non si limita a rinnovare il look: il vero salto in avanti si percepisce una volta seduti al volante. Il SUV compatto francese migliora comfort, insonorizzazione e dinamica di marcia, puntando a diventare uno dei riferimenti del segmento C per equilibrio tra piacere di guida ed efficienza.

Al volante: comfort e precisione fanno squadra

La prima sensazione appena si parte è quella di un’auto più matura. I nuovi sedili anteriori offrono un miglior contenimento laterale e una posizione di guida più naturale, ideale sia nei lunghi viaggi sia nell’uso quotidiano. Anche la leva del cambio è stata riposizionata per evitare confusioni con il comando dei tergicristalli: un dettaglio che dimostra l’attenzione all’ergonomia.

Ma è soprattutto il lavoro su rumorosità e vibrazioni a fare la differenza. Renault ha migliorato l’isolamento acustico del vano motore e dell’abitacolo, riducendo drasticamente i rumori meccanici e aerodinamici. A velocità costante l’Austral è ora più silenzioso fino a 8 decibel rispetto al modello precedente, mentre i nuovi specchietti e le guarnizioni riducono il fruscio dell’aria. Il risultato è una marcia rilassante, quasi da segmento superiore.

Assetto rivisto: più stabile e più preciso

Il nuovo Austral adotta ammortizzatori aggiornati e bump stop derivati dalla Rafale, con una taratura pensata per migliorare il compromesso tra comfort e controllo. Le sospensioni filtrano meglio le asperità ma, allo stesso tempo, mantengono la carrozzeria più composta in curva.

Anche la scelta di pneumatici di dimensioni maggiori (di serie da 18”) contribuisce a una tenuta di strada più sicura e prevedibile, con un avantreno preciso e uno sterzo progressivo che trasmette fiducia.

Nei cambi di direzione rapidi il comportamento è neutro e stabile, mentre sul misto veloce l’auto si dimostra solida e ben appoggiata, senza reazioni brusche.

Full Hybrid E-Tech 200 CV: fluido e reattivo

Il cuore dell’esperienza di guida resta la motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 200 CV, composta dal 1.2 turbo benzina affiancato da due motori elettrici. La vera novità è il nuovo software della trasmissione automatica multimode, che rende le cambiate più rapide e soprattutto più fluide.

In accelerazione non si avverte più quell’effetto di inerzia tipico di alcuni sistemi ibridi: nelle riprese, soprattutto tra 40 e 80 km/h, l’Austral risponde con prontezza e continuità.

Le prestazioni parlano chiaro:

0-100 km/h in 8,4 secondi

80-120 km/h in 5,6 secondi

Numeri interessanti per un SUV ibrido che riesce comunque a mantenere consumi contenuti (4,7 l/100 km WLTP).

4Control Advanced: l’arma segreta per l’agilità

Uno degli elementi più distintivi del Renault Austral è il sistema 4Control Advanced a quattro ruote sterzanti. A basse velocità le ruote posteriori sterzano in senso opposto rispetto alle anteriori, riducendo il raggio di sterzata a soli 10,1 metri: manovre e parcheggi diventano più semplici, quasi da city car.

Multi-Sense: la guida su misura

Il sistema Multi-Sense permette di personalizzare l’auto in base allo stile di guida:

Eco per massimizzare l’efficienza

per massimizzare l’efficienza Comfort per una marcia morbida e rilassata

per una marcia morbida e rilassata Sport per uno sterzo più consistente e una risposta più pronta del motore

per uno sterzo più consistente e una risposta più pronta del motore Personal per combinare le varie impostazioni

Cambia non solo la risposta meccanica dell’auto, ma anche l’illuminazione interna e la grafica del cruscotto digitale, rendendo l’esperienza più coinvolgente.

Un SUV che punta davvero sul piacere di guida

Il nuovo Renault Austral 2026 non è solo un SUV ibrido efficiente, ma un’auto che mette al centro il comfort e il comportamento su strada. Silenzioso, fluido, stabile e sorprendentemente agile rappresenta una proposta equilibrata per chi cerca un’auto da famiglia senza rinunciare al piacere di guidare.