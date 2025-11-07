Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images L'obbligo di ricarica per auto ibride plug-in: tema che fa discutere

La Germania torna a dettare l’agenda. Stavolta a far discutere non è un emendamento o una deroga, ma una proposta che tocca il cuore stesso della transizione: un “obbligo di ricarica” per le ibride plug-in, ovvero la necessità di rifornire periodicamente la batteria, pena la riduzione automatica della potenza del motore.

A lanciarla è stata Hildegard Müller, presidente della potente associazione dei costruttori tedeschi VDA. Una misura ancora allo stadio di ipotesi, ma dal valore simbolico enorme. Perché dietro l’apparente tecnicismo si intravede una strategia ben più ampia: quella di chi, dopo aver sostenuto l’elettrico come unica via, oggi cerca un compromesso per salvare l’industria nazionale e ridare centralità alle ibride plug-in, finora considerate figlie di un dio minore.

Le plug-in della discordia

Da anni le PHEV sono al centro di una disputa che unisce ecologisti e tecnici, economisti e politici. Per gli ambientalisti, chi guida una plug-in tende a usarla come una normale auto a benzina, ignorando la ricarica e annullando così ogni beneficio in termini di emissioni e consumi. Per i costruttori, invece, rappresentano una tappa necessaria, un ponte verso l’elettrificazione totale.

La proposta tedesca nasce per rispondere a queste accuse, trasformando la virtù in obbligo. Se un automobilista non ricarica la batteria entro un certo intervallo – ancora da definire – il software del veicolo potrebbe intervenire automaticamente, limitando la potenza disponibile. Una forma di “disciplina digitale” che, nelle intenzioni di Berlino, spingerebbe i conducenti verso un utilizzo più coerente con lo spirito della tecnologia ibrida.

Tutto, però, resta da scrivere: nessuno ha ancora stabilito quale distanza o tempo farebbero scattare la penalità, né di quanto verrebbe ridotta la potenza. Un’idea provocatoria, certo, ma perfettamente in linea con la tradizione tedesca di regolamentare anche ciò che altrove si affida al buonsenso.

Tra crisi e strategia

Dietro questa iniziativa si cela un contesto economico fragile. Dopo aver appoggiato nel 2019 il bando ai motori termici, la Germania oggi deve fare i conti con la crisi energetica, la concorrenza cinese e la frenata dell’elettrico. L’industria dell’auto, da sempre orgoglio nazionale, fatica a reggere il passo di un mercato europeo ancora incerto e di un’infrastruttura di ricarica che procede a rilento.

La spinta verso soluzioni “di compromesso” come le ibride plug-in e gli e-fuel non è dunque un passo indietro, ma un tentativo di preservare competitività. Berlino si muove su un crinale sottile: da un lato deve rassicurare Bruxelles sul rispetto degli obiettivi climatici, dall’altro difendere la sua filiera produttiva, che occupa centinaia di migliaia di lavoratori e rappresenta una quota fondamentale del PIL nazionale.

Con questa mossa, la VDA cerca di ridefinire il concetto di transizione. Non più un salto nel vuoto verso l’elettrico puro, ma un percorso più graduale, che consenta ai costruttori europei di adattarsi senza soccombere alla spinta asiatica.

Un equilibrio difficile

Il progetto dell’“obbligo di ricarica” resta dunque un segnale più che una riforma. Ma è un segnale che pesa. Dice che la Germania non intende restare spettatrice mentre Bruxelles disegna il futuro dell’automotive. Dice che l’elettrico non basta, se non c’è un’infrastruttura adeguata. Dice, soprattutto, che il vero motore della transizione non è la batteria, ma la fiducia. Quella dei cittadini, degli investitori e delle industrie che ancora credono in una mobilità sostenibile, ma non cieca.