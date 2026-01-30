Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Omoda & Jaecoo Omoda 7, il nuovo SUV plug-in hybrid

Omoda amplia la propria presenza sul mercato italiano con il debutto del nuovo Omoda 7 SHS-P, SUV di segmento medio che punta su una formula precisa: tecnologia ibrida plug-in di nuova generazione, consumi molto contenuti e una gamma prezzi competitiva rispetto ai contenuti offerti. Il modello segna un passaggio importante per il marchio cinese, che con questo veicolo intende rafforzare la propria posizione tra i costruttori emergenti nel panorama dell’elettrificazione.

Arrivo in Italia e posizionamento

Omoda 7 SHS-P arriva in Italia con una singola proposta motoristica, basata sul sistema Super Hybrid Plug-in, e si rivolge a una clientela attenta ai temi dell’efficienza e dei costi di esercizio, senza rinunciare a prestazioni adeguate e a un’impostazione da SUV moderno. Le dimensioni e l’impostazione lo collocano nel cuore del segmento C-SUV, uno dei più competitivi del mercato nazionale, dove la leva tecnologica e il rapporto prezzo-dotazioni giocano un ruolo centrale nelle scelte d’acquisto. L’obiettivo dichiarato è offrire un’auto versatile, adatta all’uso quotidiano e ai lunghi viaggi, sfruttando al massimo i vantaggi dell’elettrificazione plug-in.

Motori, prestazioni e consumi

Il fulcro del progetto è il Super Hybrid System Plug-in (SHS-P). Il sistema combina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV con due unità elettriche: un motore di trazione da 204 CV e una seconda unità da 82 CV dedicata alla gestione e alla ricarica della batteria. La potenza complessiva di sistema raggiunge i 279 CV, un valore che colloca Omoda 7 tra le proposte più brillanti della categoria. L’energia elettrica è accumulata in una batteria Litio-Ferro-Fosfato da 18,4 kWh, scelta che privilegia durata e stabilità termica. In modalità completamente elettrica, l’autonomia dichiarata arriva fino a 128 km nel ciclo WLTP, un dato che consente a molti utenti di coprire gli spostamenti quotidiani senza ricorrere al motore termico.

Le prestazioni sono adeguate al segmento: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 8,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h. Il sistema di trasmissione DHT150 gestisce automaticamente il funzionamento in modalità serie o parallelo, privilegiando l’efficienza nei contesti urbani e la prestazione quando serve maggiore potenza. Sul fronte dei consumi, Omoda dichiara un valore medio di 2,3 l/100 km (WLTP), dato riferito all’utilizzo combinato con batteria carica. L’autonomia complessiva supera i 1.200 km, combinando pieno di benzina e carica elettrica, rendendo il SUV adatto anche ai viaggi a lungo raggio senza particolari vincoli infrastrutturali.

Listino prezzi e allestimenti

La gamma italiana di Omoda 7 SHS-P è articolata su due allestimenti principali, entrambi abbinati alla stessa motorizzazione plug-in hybrid: