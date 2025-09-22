OMODA & JAECOO presentano le nuove Super Hybrid al Salone dell’Auto di Torino

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Omoda 9 SHS-P

OMODA & JAECOO tornano protagonisti in Italia in occasione del Salone dell’Auto di Torino, portando in anteprima il nuovo ecosistema di mobilità ibrida Super Hybrid (SHS). Non un semplice plug-in, ma un sistema integrato di soluzioni che ridefiniscono il concetto stesso di ibrido. Accanto al già noto SHS-P (plug-in hybrid di nuova generazione), debutta infatti il nuovo SHS-H, powertrain Full Hybrid che amplia la gamma elettrificata del brand.

Le novità sullo stand

Tre modelli di punta saranno esposti nello stand ufficiale:

Omoda 5 SHS-H – disponibile in Italia da fine settembre e grande protagonista della kermesse torinese.

– disponibile in Italia da fine settembre e grande protagonista della kermesse torinese. Jaecoo 5 SHS-H – SUV compatto dall’anima outdoor

– SUV compatto dall’anima outdoor Omoda 7 SHS-P – crossover intelligente di ultima generazione.

Inoltre, i visitatori potranno mettersi al volante di due modelli già apprezzati a livello europeo:

Omoda 9 SHS-P , l’ammiraglia premium della gamma elettrificata.

, l’ammiraglia premium della gamma elettrificata. Jaecoo 7 SHS-P, già premiato con le 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza.

I modelli in dettaglio

Omoda 7 SHS-P: il crossover che guarda al futuro. Design avveniristico, interni multisensoriali e tecnologia Super Hybrid con batteria ad alta capacità e trasmissione DHT. L’autonomia supera i 1.200 km con un pieno e la batteria carica, con consumi minimi e prestazioni di riferimento.

Jaecoo 5 SHS-H: il SUV compatto pensato per chi ama viaggiare ed esplorare. Trazione anteriore, stile “natural-tech” e sistema Full Hybrid lo rendono versatile e sostenibile. L’abitacolo è progettato per il benessere degli occupanti, inclusi gli amici a quattro zampe.

Omoda 5 SHS-H: un concentrato di performance e sostenibilità. Con i suoi 224 CV, accelera da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e garantisce un consumo medio di 19 km/l, fissando un nuovo standard nella mobilità ibrida.

Test drive

Per tutta la durata del Salone sarà possibile effettuare test drive con Omoda 9 SHS-P e Jaecoo 7 SHS-P, modelli che esprimono al meglio la visione del brand: tecnologia avanzata, autonomia estesa e sicurezza ai massimi livelli.