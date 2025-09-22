OMODA & JAECOO presentano le nuove Super Hybrid al Salone dell’Auto di Torino

OMODA & JAECOO tornano protagonisti in Italia in occasione del Salone dell’Auto di Torino, portando in anteprima il nuovo ecosistema di mobilità ibrida Super Hybrid (SHS).

Foto di Stefano Bettetini

Stefano Bettetini

giornalista e automotive specialst

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Pubblicato: 22 Settembre 2025 16:00

OMODA & JAECOO presentano le nuove Super Hybrid al Salone dell’Auto di Torino
Omoda 9 SHS-P

OMODA & JAECOO tornano protagonisti in Italia in occasione del Salone dell’Auto di Torino, portando in anteprima il nuovo ecosistema di mobilità ibrida Super Hybrid (SHS). Non un semplice plug-in, ma un sistema integrato di soluzioni che ridefiniscono il concetto stesso di ibrido. Accanto al già noto SHS-P (plug-in hybrid di nuova generazione), debutta infatti il nuovo SHS-H, powertrain Full Hybrid che amplia la gamma elettrificata del brand.

Le novità sullo stand

Tre modelli di punta saranno esposti nello stand ufficiale:

  • Omoda 5 SHS-H – disponibile in Italia da fine settembre e grande protagonista della kermesse torinese.
  • Jaecoo 5 SHS-H – SUV compatto dall’anima outdoor
  • Omoda 7 SHS-P – crossover intelligente di ultima generazione.

Inoltre, i visitatori potranno mettersi al volante di due modelli già apprezzati a livello europeo:

  • Omoda 9 SHS-P, l’ammiraglia premium della gamma elettrificata.
  • Jaecoo 7 SHS-P, già premiato con le 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza.

I modelli in dettaglio

Omoda 7 SHS-P: il crossover che guarda al futuro. Design avveniristico, interni multisensoriali e tecnologia Super Hybrid con batteria ad alta capacità e trasmissione DHT. L’autonomia supera i 1.200 km con un pieno e la batteria carica, con consumi minimi e prestazioni di riferimento.

Jaecoo 5 SHS-H: il SUV compatto pensato per chi ama viaggiare ed esplorare. Trazione anteriore, stile “natural-tech” e sistema Full Hybrid lo rendono versatile e sostenibile. L’abitacolo è progettato per il benessere degli occupanti, inclusi gli amici a quattro zampe.

Omoda 5 SHS-H: un concentrato di performance e sostenibilità. Con i suoi 224 CV, accelera da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e garantisce un consumo medio di 19 km/l, fissando un nuovo standard nella mobilità ibrida.

Test drive

Per tutta la durata del Salone sarà possibile effettuare test drive con Omoda 9 SHS-P e Jaecoo 7 SHS-P, modelli che esprimono al meglio la visione del brand: tecnologia avanzata, autonomia estesa e sicurezza ai massimi livelli.

Auto ibride