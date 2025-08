Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat Panda Hybrid, super offerta solo per il mese di agosto

L’estate si fa calda anche nei concessionari Fiat. La regina italiana delle vendite Fiat Panda, torna protagonista con un’offerta speciale che promette di attirare l’attenzione di chi cerca una city car affidabile, parsimoniosa e, da oggi, anche incredibilmente conveniente. Ma attenzione: l’occasione è valida solo fino al 27 agosto 2025, per vetture in pronta consegna. Per chi ha in mente di cambiare auto, rottamando un vecchio modello Euro 4 o precedente, è un’offerta da tenere d’occhio.

I dettagli dell’offerta

La promozione riguarda la Panda 1.0 70 CV Hybrid, che a listino ha un prezzo di 15.950 euro, ma che con l’offerta estiva può essere acquistata a 12.150 euro, grazie a uno sconto Fiat di 3.800 euro in caso di rottamazione. Ma la convenienza aumenta se si sceglie il finanziamento Stellantis Financial Services: in questo caso, il prezzo finale scende a 10.650 euro, con ulteriori 1.500 euro di vantaggio riservati a chi opta per la formula con pagamento dilazionato.

Il finanziamento parte da un anticipo di 1.478 euro e prevede 34 rate mensili da 129 euro, che includono anche il servizio Extended Care Premium (due anni di garanzia contrattuale + un anno di estensione fino a 30.000 km) per dimenticare le brutte sorprese. È prevista inoltre una rata finale residua di 8.048 euro, corrispondente al valore garantito futuro del veicolo. Il TAN fisso è all’8,75%, mentre il TAEG si attesta al 12,41%. Nel pacchetto è incluso anche il servizio Identicar per 12 mesi (271 euro già compresi nel finanziamento). L’offerta è riservata ai clienti privati, e non è cumulabile con altre promozioni in corso. Tutti i dettagli, compresi gli aspetti assicurativi e contrattuali, sono disponibili direttamente in concessionaria e sul sito di Fiat.

La praticità di Panda Hybrid

Se la Fiat Panda continua a essere tra le più vendute nel nostro Paese da anni, un motivo c’è. Anzi, più di uno. Parliamo di una city car compatta, agile e versatile, perfetta per la guida in città ma capace anche di affrontare senza problemi viaggi più lunghi. In questa versione Hybrid, Panda coniuga consumi contenuti e ridotte emissioni, grazie al sistema mild-hybrid da 70 cavalli che offre un ottimo equilibrio tra prestazioni e risparmio. Ma ciò che la rende davvero popolare è la sua accessibilità: prezzo contenuto, costi di gestione ridotti e oggi anche una formula finanziaria flessibile, che consente di guidare un’auto nuova con rate alla portata di molti. L’interno è essenziale ma funzionale, con tutto ciò che serve a bordo e una posizione di guida alta, molto apprezzata dagli automobilisti italiani. La compattezza la rende ideale per le manovre in città, mentre il sistema ibrido aiuta a contenere i consumi, soprattutto nel traffico urbano.

Perché approfittarne ora

Con l’offerta valida solo fino al 27 agosto 2025, e solo per vetture in pronta consegna, chi vuole cogliere al volo questa occasione dovrà muoversi in fretta. Sia per chi cerca un’auto economica e concreta, sia per chi vuole approfittare del finanziamento Stellantis per rateizzare il pagamento senza rinunciare a una vettura nuova e garantita, questa promozione Fiat rappresenta una delle migliori proposte dell’estate. Non resta che fare un salto in concessionaria, per vedere da vicino la Panda Hybrid e scoprire se ci sono ancora esemplari disponibili.