La Top 10 delle auto ibride più vendute in Italia vede Toyota e Fiat come protagoniste mentre tra le Plug-in domina BYD: ecco i modelli più venduti a maggio 2025

Le auto ibride continuano a crescere in Italia e nel corso del mese di maggio 2025 hanno rappresentato poco più della metà delle immatricolazioni, soprattutto grazie ai risultati delle Mild Hybrid che hanno raggiunto una quota di mercato superiore al 30%. Dati positivi arrivano anche per le Full Hybrid, che hanno raggiunto un market share del 12,8%, e per le Plug-in Hybrid che, con una quota di mercato del 6,4%, hanno superato anche le elettriche, ferme al 5,1%.

Di seguito andremo ad analizzare quelle che sono state le ibride più vendute a maggio 2025. Questo segmento di mercato non presenta particolari sorprese, con ottimi numeri per Fiat, con la sua Panda, e per Toyota, sempre più punto di riferimento del settore. Tra le Plug-in, invece, domina BYD che con la sua Seal U continua a registrare vendite record sul mercato italiano, con un margine netto rispetto ai concorrenti.

Le ibride più vendute

La Top 10 delle auto ibride più vendute in Italia comprende diversi modelli molto interessanti. In decima posizione, in particolare, troviamo la MG ZS, con 1.161 immatricolazioni, mentre in nona c’è la Hyundai Tucson, con 1.176 unità. Ottava piazza per la Peugeot 3008, con 1.756 unità, a cui fa seguito la Peugeot 208, con 1.971 unità. Sesta posizione per la Jeep Avenger, con 2.134 unità, che si conferma anche il SUV più venduto in Italia.

Nella Top 5 troviamo la Fiat 600, con 2.784 unità vendute, e la Ford Puma, con 2.793 immatricolazioni. Sul podio c’è spazio per le Toyota Yaris e Yaris Cross, con, rispettivamente, 3.001 e 3.401 immatricolazioni. A guidare il mercato delle auto ibride in Italia a maggio è stata la Fiat Panda. La best seller della Casa italiana ha raggiunto 8.188 immatricolazioni e ha conquistato anche il titolo di auto più venduta a maggio 2025 (considerando tutte le alimentazioni).

La classifica non cambia andando a considerare il parziale annuo: sul podio troviamo Toyota Yaris Cross, con 15.952 unità immatricolate, Toyota Yaris, con 16.422 unità, e la Fiat Panda, che ha totalizzato 54.793 immatricolazioni nel corso dei primi cinque mesi dell’anno grazie al suo sistema Mild Hybrid che consente di contenere i consumi mantenendo basso il prezzo di vendita.

Le Plug-in Hybrid più vendute

È utile dare un’occhiata anche alle Plug-in Hybrid più vendute in Italia a maggio 2025. In questo caso, la prima parte della Top 10 comprende MG EHS (223), Cupra Terramar (249), Jaecoo 7 (277), Jeep Renegade (309) e Volkswagen Golf (365). In quinta posizione c’è la Ford Kuga (386), mentre in quarta troviamo la Volkswagen Tiguan (526). Sul podio c’è spazio per la BMW X1 (625) e per la Toyota C-HR (783).

Prima posizione, con ampio margine rispetto alle concorrenti, per la BYD Seal U che ha raggiunto 1.571 immatricolazioni. Il SUV della Casa cinese ha venduto ben 5.519 unità nel corso dei primi cinque mesi del 2025. Per BYD si tratta di una grande conferma: la sua Seal U, infatti, ha un vantaggio netto rispetto alle concorrenti (oltre 1.300 unità immatricolate in più rispetto alla seconda, la C-HR) e rappresenta oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato per chi è alla ricerca di una nuova vettura PHEV.