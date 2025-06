Fonte: Ufficio Stampa BYD BYD guida la Top 10 delle ibride Plug-in

Crescita record per le immatricolazioni di auto ibride Plug-in in Italia. La conferma arriva dai dati del mese di maggio 2025 che attestano un notevole passo in avanti per questo tipo di vetture nel nostro Paese. Il dato del mese appena terminato non è estemporaneo. Anche il parziale annuo, considerando quindi il periodo gennaio – maggio 2025, vede le ibride in forte crescita. Questo trend è trainato da alcuni modelli. Andiamo ad analizzare tutti i dati.

Crescono le Plug-in

Le ibride Plug-in hanno raggiunto quota 8.953 unità immatricolate nel corso del mese di maggio in Italia, con un incremento del 94% rispetto al mese di maggio dello scorso anno. Anche il parziale annuo è ottimo: da inizio anno, infatti, sono state immatricolate 35.910 unità in Italia con un incremento del 51,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per effetto di questi numeri, la quota di mercato delle ibride Plug-in ha toccato 6,4% a maggio mentre nel parziale annuo è al 4,95%.

Le più vendute a maggio 2025

La Top 10 delle ibride con sistema Plug-in più vendute in Italia a maggio 2025 vede la MG EHS al decimo posto, con un totale di 223 unità. Nona posizione per la Cupra Terramar, che sfrutta la nuova tecnologia ibrida del brand, con un totale di 249 unità. In ottava posizione troviamo la Jaecoo 7, con 277 unità, che precede la Jeep Renegade, con 309 unità, e la Volkswagen Golf, con 365 unità.

In quinta posizione troviamo la Ford Kuga, con 386 unità, mentre in quarta si piazza la Volkswagen Tiguan, con 526 unità immatricolate. Passiamo ora al podio: terza posizione per la BMW X1, che raggiunge 625 unità vendute, e seconda posizione per la Toyota C-HR, con un totale di 783 unità vendute nel corso del mese di maggio.

L’auto ibrida Plug-in più venduta nel corso del mese di maggio è la BYD Seal U. Il modello della Casa cinese, disponibile con un listino prezzi molto aggressivo, ha totalizzato 1.571 unità vendute arrivando a staccare nettamente la diretta concorrenza, raddoppiando i risultati ottenuti dalla seconda classificata e confermandosi come una delle Plug-in più interessanti sul mercato.

Le più vendute nel 2025

La classifica delle ibride Plug-in più vendute nel corso del 2025 è molto simile a quella del mese di maggio. In terza posizione, infatti, troviamo ancora una volta la BMW X1 che ha raggiunto quota 2.076 unità immatricolate nel corso dei primi cinque mesi dell’anno. Seconda posizione per la Toyota C-HR, con un totale di 4.205 unità vendute nel periodo considerato.

Anche in questo caso, la prima posizione è conquistata, facilmente, dalla BYD Seal U che ha raggiunto quota 5.519 unità vendute tra gennaio e maggio. Il modello di BYD dovrebbe chiudere il primo semestre sopra quota 6.000 unità. Mantenendo il ritmo di maggio, la vettura potrebbe vendere altre 9.000 unità nel corso del secondo semestre, raggiungendo la cifra record di 15.000.

Staremo a vedere quali saranno i risultati nel corso del prossimo futuro. Di certo, BYD si conferma, sempre di più, un punto di riferimento del mercato e una fetta importante del suo successo la deve proprio alla Seal U che, attualmente, vale circa il 72% delle vendite complessive in Italia del brand cinese.