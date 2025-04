La Casa di Stoccarda ha celebrato la sua icona con una versione inedita. In onore degli anni '70 lo spirito della Porsche 911 vola alto per brillare agli occhi dei collezionisti

Fonte: Ufficio Stampa Porsche Porsche 911 Spirit 70, serie limitata per gli anni ’70

La 911 Spirit 70 è tutto quello che un appassionato Porsche possa desiderare. La versione speciale ci riporta alla magica epoca degli anni ’70. Un’era irripetibile per i motori termici, in cui sono nati modelli che hanno fatto la storia dell’automotive. In casa Porsche le tradizioni sono ancora rispettate, nonostante le proposte elettriche della gamma, sempre nel segno dell’esclusività.

La Spirit 70 si basa sulla Carrera GTS Cabriolet e si differenzia per una livrea originale, dettagli retrò e un abitacolo rivestito con lo storico motivo Pasha a scacchi. Si tratta della terza proposta della linea “Heritage Design” di Porsche, dopo la 911 Targa 4S Heritage Design Edition e la 911 Sport Classic. Spicca la scritta “911” sul cofano, che rende subito l’idea della forza del progetto. Un’operazione nostalgica con una livrea creata ad hoc per questa versione, battezzata Olive Neo. Tre strisce partono dal cofano e si estendono sino al paraurti anteriore. Spiccano i cerchi monodado da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore, verniciati in grigio dorato ed ereditati dalla Sport Classic.

Un richiamo agli anni ’70

Numerosi dettagli della 911 Spirit 70 sono una reinterpretazione del tradizionale stemma del marchio tedesco. L’impatto grafico è stupefacente, con le scritte Porsche e i numeri sulle portiere, che rimandando alle sfide affrontate in giro per il mondo. La Casa del Cavallino di Stoccarda affrontò anche Rally estremi. Il motivo Pasha degli interni rappresenta una fantasia geometrica nata negli anni ’70 che identifica il movimento di una bandiera a scacchi al vento. Alcuni elementi sono concepiti per gli amanti del racing, ma per chi preferisce una livrea più tradizionale, si può scegliere una configurazione classifica.

La 911 Spirit 70 è impreziosita da elementi vintage anche nell’abitacolo. I materiali usati per gli interni uniscono tessuto e filato floccato, un mix cromatico nero e Olive Neo che risulta ben abbinato con la carrozzeria. Sotto al cofano spicca il nuovo powertrain T-Hybrid della Carrera GTS: un sei cilindri boxer da 3.6 litri turbo associato a un motore elettrico, per una potenza complessiva di 541 CV e 610 Nm di coppia. La trazione è posteriore e il cambio è un doppia frizione a otto rapporti.

Un vanto per pochi eletti

“I modelli Heritage Design occupano una posizione speciale nella nostra strategia di prodotto sotto il profilo del design – ha annunciato Michael Mauer, Vice President Stile di Porsche – Le auto sportive in edizione limitata esprimono ciò che rende così speciale il marchio Porsche. Il design di tutti i nostri modelli si ricollega alla nostra storia, ma queste vetture vanno oltre, esplicitando la nostra reinterpretazione di elementi stilistici del passato in sportive di ultima generazione“.

“Questi esemplari da collezione in edizione limitata riscuotono particolare successo tra i nostri clienti in tutto il mondo – ha aggiunto Alexander Fabig, Vice President Individualisation & Classic – I primi due modelli realizzati nell’ambito della strategia Heritage Design hanno riportato in auge lo stile di vita di decenni passati, suscitando grande entusiasmo. Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto e siamo orgogliosi di presentare ora il terzo modello, altamente esclusivo“.

Il prezzo

La 911 Spirit 70 sarà realizzata in soli 1.500 esemplari a livello globale. Le consegne sono iniziate questo mese nel Vecchio Continente. Già ordinabile, la nuova Porsche ha un prezzo di listino italiano di 250.153 euro.