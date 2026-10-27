Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Skoda

La gamma della Škoda Kodiaq si aggiorna con l’arrivo di una nuova versione dotata di una motorizzazione ibrida plug-in. Si tratta di un importante upgrade per il modello che punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista in un mercato europeo che vede le vetture elettrificate e, in particolare, le ibride plug-in giocare un ruolo sempre più di primo piano. Il SUV può contare anche su un allestimento top di gamma. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli forniti dalla Casa in merito all’aggiornamento della sua Kodiaq.

Le caratteristiche della motorizzazione

La nuova Škoda Kodiaq in versione ibrida plug-in può contare su un sistema in grado di garantire una potenza di 272 CV, con un incremento di ben 68 CV rispetto al modello attualmente sul mercato.

Il sistema ibrido è costituito da un motore benzina 1.5 TSI a quattro cilindri, aggiornato per quanto riguarda la centralina di controllo del propulsore. Quest’unità può erogare una potenza di 177 CV.

Al motore termico viene abbinato un motore elettrico da 116 CV, collegato a una batteria con capacità lorda di 25,7 kWh (19,7 kWh netti) che supporta anche la ricarica rapida in corrente continua, fino a 50 kW, per ridurre al minimo i tempi di ricarica.

Per il momento, la Casa non ha fornito ulteriori dettagli in merito a questa nuova versione ibrida di Kodiaq che sarà in grado di funzionare anche con una modalità a zero emissioni (per i dati sull’autonomia bisognerà attendere le prossime settimane).

Considerando che la Kodiaq con sistema ibrido plug-in da 204 CV arriva a circa 100 chilometri di autonomia, anche questa variante dovrebbe essere in grado di offrire una buona percorrenza in modalità elettrica, con il motore benzina spento e il solo motore elettrico attivo. Si tratta di un elemento centrale per gli automobilisti che intendono utilizzare la vettura principalmente per brevi spostamenti in città.

C’è anche un nuovo allestimento

Škoda Kodiaq alza l’asticella del lusso con il nuovo allestimento top di gamma Laurin & Klement, un mix di eleganza e comfort abbinabile a diverse motorizzazioni. Questa versione esclusiva si fa notare al primo sguardo grazie ai paraurti e alle minigonne in tinta con la carrozzeria, alle barre sul tetto argentate e ai cerchi in lega dal design dedicato, mentre a bordo spiccano i sedili con funzione massaggio per viaggiare nel massimo del relax. A completare la dotazione troviamo i badge Laurin & Klement, posizionati sia all’esterno che nell’abitacolo per rendere il SUV immediatamente riconoscibile.

L’introduzione di queste novità coincide con un momento storico per la Škoda Kodiaq, che celebra il suo decimo anniversario. Dal suo debutto, svelato nel 2016 come primo grande SUV del marchio basato sulla piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen, il modello ha conquistato ben 1,2 milioni di clienti in oltre 70 mercati a livello globale. La seconda generazione prosegue su questa strada di successi, introducendo gli stilemi del nuovo linguaggio di design Modern Solid e gli innovativi comandi fisici rotanti Škoda Smart Dials, mantenendo la versatilità che l’ha resa celebre.