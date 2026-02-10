Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Suzuki Svelate le linee del SUV Suzuki Across Plug-In Hybrid

Dopo tanta attesa Suzuki ha presentato la nuova generazione del SUV derivato dalla Toyota Rav4, dalla quale eredita il design e il motore ibrido. Dalla sinergia con la Casa delle tre ellissi è venuto fuori un progetto molto interessante che amplierà gli orizzonti del marchio di Hamamatsu. Il punto di forza è il powertrain ibrido plug-in con una potenza combinata di 304 cavalli e la trazione integrale.

La nuova Across Plug-In Hybrid spicca in un mercato dei SUV sempre più popolato per una robusto e moderno design. L’auto a ruote alte vanta un sistema PHEV compatto ad alte prestazioni che consente efficienza, sicurezza e una assistenza alla guida impeccabile. La Suzuki ha dei passaruota squadrati che strizzano l’occhio agli amanti dell’off-road e conferiscono la classica linea possente dei fuoristrada nipponici. Il sistema di trazione integrale AllGrip E-Four della nuova Across Plug-In Hybrid garantisce ottime performance e trazione ottimizzata. L’elettronica controlla costantemente lo scenario circostante e gestisce con precisione e velocità la distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore, garantendo anche correzioni di sottosterzo e sovrasterzo.

Un SUV pensato per le avventure

La nuova Across Plug-In Hybrid monta un sistema ibrido Plug-in PHEV di nuova generazione, caratterizzato da maggiore efficienza e da una autonomia estesa. L’integrazione della PCU (Power Control Unit) e del convertitore DC/DC nell’eAxle anteriore, insieme all’adozione di semiconduttori in carburo di silicio, offre un abitacolo curato e spazioso. La vettura garantisce una ottima autonomia sia in modalità elettrica sia in modalità ibrida, mentre i semiconduttori in carburo di silicio riducono le perdite di energia, migliorando anche i consumi. L’auto scatta da ferma a 100 km/h in 6,1 secondi, mentre la velocità massima è di 180 km/h.

Il motore termico da 2.5L a 4 cilindri è all’avanguardia. Il sistema sfrutta sia l’iniezione diretta sia l’iniezione indiretta, adattandosi alle diverse esigenze dell’automobilista. Vi sono 3 modalità di guida NORMAL, ECO e SPORT, oltre alla E-Four TRAIL, che determina un rapporto fisso di distribuzione della coppia tra avantreno e retrotreno e integrando la forza frenante e il controllo di trazione. A differenza della serie precedente la nuova Across Plug-In Hybrid è disponibile in tre nuovi colori, oltre al classico Nero: Bianco, Grigio e Verde.

Il conducente può rilassarsi alla guida come un re. Il sedile è regolabile elettricamente in 10 posizioni, con scorrimento longitudinale, altezza, inclinazione della seduta e supporto lombare. La funzione memoria consente di salvare due posizioni. Il sedile del passeggero è regolabile in 8 posizioni e sono rivestiti in una combinazione di pelle sintetica e tessuto. Il bagagliaio della new-entry nella gamma Suzuki consente 446 litri (VDA) di carico ed è dotato di portellone con apertura elettrica hands-free a sensore.

Connettività all’avanguardia

Il SUV porta la navigazione, l’intrattenimento e la comunicazione a un livello superiore. Lo schermo da 12,3 pollici è posto dietro il volante. Il display infotainment da 12,9 pollici consente il controllo di climatizzazione, audio e può essere personalizzato con widget utili. Non manca l’head-up display (HUD) che proietta sul parabrezza informazioni sulla navigazione e sulla velocità, senza distogliere lo sguardo dalla strada. La nuova Across Plug-In Hybrid è equipaggiata con i principali ADAS, tra cui lo sterzo attivo di emergenza (ESA-Emergency Steering Assist), che interviene con una leggera frenata e, se necessario, con una manovra di sterzo per evitare la collisione mantenendo il mezzo nella corsia.