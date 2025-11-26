A Mirafiori parte la produzione della nuova Fiat 500 Hybrid: 6.000 unità arriveranno entro il 2025 e un secondo turno è previsto a marzo 2026 con 400 assunzioni

Ufficio Stampa Fiat Torino accoglie l'arrivo della nuova Fiat 500 Hybrid

Torino non festeggia spesso. Quando lo fa, qualcosa di molto importante si erge all’orizzonte, come l’arrivo ufficiale della Fiat 500 Hybrid a Mirafiori. Secondo i piani la produzione della nuova citycar ridarà enorme slancio alla produzione locale: entro la fine del 2025 usciranno le prime 6.000 unità e nel marzo 2026 prenderà il via un secondo turno operativo, che porterà a circa 400 nuove assunzioni.

Non tutti la vogliono elettrica

Nel cuore della Palazzina, cuore storico dello stabilimento, le hanno dato il benvenuto ministri, istituzioni locali, dirigenti e un discreto gruppo di giornalisti, circa 200 persone. All’ombra della Mole Antonelliana, un territorio storicamente legato all’industria delle quattro ruote, la Casa piemontese dà un segno di vita, e la speranza condivisa da tutti i presenti è che sia l’alba di una nuova era. A riassumere l’importanza specifica del progetto è John Elkann:

“La 500 ibrida è pragmatica. È quella che chiedono i nostri clienti, perché i fatti dimostrano che non tutti la vogliono elettrica”

Il presidente del gruppo coglie, insomma, l’occasione per esortare una mentalità dalle larghe vedute rispetto alle motorizzazioni. Non contraddice gli analisti certi che l’elettrico sia il futuro, ma per il rampollo della famiglia Elkann-Agnelli non esiste un’unica strada da seguire e ci tiene a specificarlo.

Oggi Mirafiori produce, a regime, 100.000 500 Hybrid all’anno, alle quali si sommano 20-25.000 elettriche. Oltre a riportare stabilità industriale, la tiratura stimola la fiducia, parola quasi bandita da un settore protagonista negli ultimi anni di crolli, riconversioni traumatiche e immobilismo. Lo afferma Antonio Filosa, Ceo di Stellantis:

“È una promessa mantenuta. Da marzo inizierà il secondo turno e stiamo portando avanti un ricambio generazionale”

Stando alle previsioni, la 500 Hybrid ha il potenziale di restituire vigore al brand, che nei primi dieci mesi del 2025 in Europa ha registrato un calo del 15% con appena 232.000 immatricolazioni all’attivo. Eppure, paradossalmente, Fiat resta ancora il marchio Stellantis più venduto al mondo.

Il rinnovamento della Palazzina

La risalita passa, però, anche da altro. La Palazzina di Mirafiori, 61.000 quadrati e una facciata lunga 200 metri, è oggetto di una ristrutturazione totale e sarà uno dei tre hub del programma grEEn-campus, insieme a Poissy e Rüsselsheim. In un edificio con pannelli fotovoltaici e gestione centralizzata dei consumi torneranno migliaia di lavoratori dal 2027, come ad affermare che neanche in una fabbrica nata nel 1939 lo sviluppo industriale è slegato all’architettura e alla sostenibilità.

Elkann manda un messaggio alla politica industriale:

“Il mercato non è pronto per il tutto elettrico. L’Europa non può dire ai clienti quali auto comprare. Le regole vanno cambiate per rafforzare il nostro continente come produttore”

Ecco la parte politica dell’evento, quella che rimbalza nei palazzi di Bruxelles, perché tocca il nervo scoperto: oggi nel continente circolano 150 milioni di auto, il 60% con più di dieci anni. Per rinnovare il parco vetture, servono modelli accessibili. E la 500 Hybrid, nelle versioni Hatchback, 3+1 e Cabrio, con gli allestimenti Pop, Icon, La Prima e la serie speciale Torino, è costruita esattamente per quello. Dal successo dell’operazione si potrà capire molto sulle prospettive del marchio e dell’automotive europeo in generale, obbligato ad affrontare sfide sempre più delicate.