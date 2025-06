Il restyling porta un look più moderno, una dotazione digitale evoluta e soprattutto l’arrivo dell’ibrido per la cittadina entry-level di Toyota

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Il frontale di Toyota Aygo X 2025 perde la X e adotta uno stile più aggressivo

La entry-level di Toyota si aggiorna. Un restyling per l’Aygo X che nasconde una rivoluzione tecnica che porta a elettrificare anche l’ultima cittadina senza indole sportiva. Il crossover compatto giapponese porta tante novità tecnologiche: crescono cavalli e diminuiscono i consumi, segnando un record a tutto vantaggio del risparmio.

Design: il frontale perde la X

Si parte da una rivisitazione estetica del frontale, che perde la sua iconica forma a X, per abbracciare uno sguardo moderno e aggressivo. Marcata orizzontalità, firma luminosa a led e generosa griglia frontale scrivono la vista anteriore, in piena armonia con il resto della carrozzeria. Nell’estetica posteriore rimane l’Aygo X della precedente generazione, mentre lateralmente si notano i 7 cm di lunghezza aggiuntivi, tutti posizionati sul cofano per permettere l’alloggiamento del nuovo sistema propulsivo full hybrid.

All’interno il restyling coinvolge principalmente la plancia dove la parola d’ordine è digitalizzazione, in pieno stile Toyota. Una nuova strumentazione completamente digitale da 7 pollici aggiorna il quadro strumenti mentre lo schermo dell’infotainment cresce di dimensioni, integrando al suo interno la connessione con Apple Car Play e Android Auto senza fili. Resta invece con rotori e pulsanti analogici il sistema di climatizzazione, scelta apprezzata da molti, per facilitare l’utilizzo durante la guida e diminuire le distrazioni. L’abitabilità dei sedili posteriori e del bagagliaio rimane invariata, tranne nella nuova versione con tetto in tela apribile, dove lo spazio per il cielo viene leggermente ridotto per la presenza del motorino di apertura.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

La full hybrid più piccola di Toyota

La vera novità della nuova Aygo X la troviamo però sotto al cofano. Dove gli ingegneri Toyota hanno montato il propulsore 1.5 full hybrid da 116 Cv della Yaris. Un notevole upgrade di cilindrata, potenza e soprattutto consumi rispetto al precedente 1.0 da 72 Cv. Il brand giapponese elettrifica così anche l’ultima vettura a listino per la città, fatta eccezione per le sportive GR. Velleità dinamiche che in minima parte presenta anche questo piccolo crossover, visto un rapporto peso-potenza invidiabile, che lo lancia da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi.

La vera arma del nuovo propulsore di Aygo X è però nel risparmio alla pompa di benzina: con consumi record di appena 86 g/km di CO2, si prende il primato di auto ibrida (senza spina) meno inquinante del mercato, il che si traduce in consumi estremamente ridotti.

Nuovo allestimento GR

Per la prima volta disponibile anche l’allestimento GR Sport, che si impreziosisce di un motivo esagonale della mascherina anteriore dedicato, la colorazione esclusiva Mustard e i cerchi in lega da 18 pollici dedicati. All’interno non manca la presenza dei loghi GR su volante e sedili con disegno sportivo e cuciture a contrasto. Nessuna novità a livello di motore, a differenza dell’assetto che diventa più rigido e dello sterzo, con una regolazione più sportiva.

Dotazione e prezzi nuova Toyota Aygo X 2025

Non sono ancora state comunicate le date di uscita della nuova Aygo X, né il prezzo di lancio. Ci si attende però un aumento del listino rispetto alla versione precedente, che potrebbe essere compensato dagli ecoincentivi in arrivo in questi mesi.