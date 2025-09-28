Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Toyota Il SUV di Toyota si aggiorna: ecco il restyling

È il momento del restyling di metà carriera per la Toyota Corolla Cross, modello chiave per l’espansione del brand in Europa. Il crossover di segmento C occupa un ruolo di primo piano nella strategia di Toyota che vuole crescere puntando su un modello ricco di potenzialità, affidabile e con un comparto tecnico molto interessante. L’azienda ha presentato il restyling di Corolla Cross sottolineando il nuovo look del modello e il suo carattere da SUV. Andiamo a scoprire i dettagli.

Le novità del restyling

Il restyling del modello di Toyota propone diverse novità, a partire dal look, con una nuova griglia anteriore a nido d’ape, gruppi ottici anteriori e posteriori rivisti e cerchi in alluminio da 18 pollici, in grigio scuro con finitura lavorata lucida, che vanno ad arricchire l’offerta. Toyota ha anche aggiornato le opzioni per la carrozzeria, con nuove finiture monocromatiche (Metal Stream, Massive Grey, Emotional Red, Urban Khaki e Mud Bath) e tre combinazioni bicolore (con tetto nero a contrasto abbinato a Pearl White, Emotional Red e Storm Grey).

Novità anche per l’abitacolo con una console ridisegnata, nuovi rivestimenti e un sistema inedito per illuminazione ambientale (con gli allestimenti superiori). Da segnalare la presenza del sistema di infotainment Toyota Smart Connect con display touch da 10,5 pollici e la strumentazione digitale da 12,3 pollici. Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, la nuova Toyota Corolla Cross restyling viene proposta con sistemi Full Hybrid mentre l’azienda ha appena annunciato una strategia inedita per le elettriche europee.Per la clientela c’è una doppia configurazione con un motore benzina abbinato a un sistema ibrido.

È possibile scegliere per la versione da 140 CV con motore 1.8 e trazione anteriore oppure per la versione da 178 CV, disponibile anche con trazione integrale intelligente AWD-i, dotata di un motore 2.0. Da segnalare anche il debutto della nuova modalità AWD-i Snow Extra, pensata per affrontare fondi ghiacciati e in situazioni di scarsa aderenza. Ad arricchire la gamma c’è ora l’allestimento GR SPORT, che punta a offrire una guida più dinamica. Ricordiamo che Toyota ha anche presentato una nuova city car ibrida.

Tra le caratteristiche di questa variante troviamo sospensioni abbassate di 10 mm e migliorate grazie a una ritaratura. C’è spazio anche per la Sport Mode, esclusiva per quest’allestimento. La GR SPORT include alcune personalizzazioni come il design GR per la griglia anteriore e i cerchi in lega da 19 pollici con design a doppie razze che si ispira a quanto già proposto da Toyota su altri modelli GR. Questo nuovo allestimento è disponibile esclusivamente con la motorizzazione più potente della gamma.

I prezzi del restyling

La Nuova Toyota Corolla Cross restyling è pronta a ritagliarsi uno spazio da protagonista sul mercato italiano. Il modello rinnovato di Toyota arriva nelle concessionarie con un listino prezzi che parte da 37.450 euro. I clienti interessati alla versione GR, invece, dovranno mettere in conto una spesa di almeno 45.000 euro ma per la versione con trazione AWD-i servono 47.500 euro. Per i dettagli completi in merito al modello è possibile recarsi in uno showroom oppure consultare il sito della Casa nipponica.