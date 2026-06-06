La versione Full Hybrid della Toyota RAV4 è oggi un punto di riferimento del mercato: consumi ed emissioni sono al top della categoria

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Ufficio Stampa Toyota Il SUV ibrido è davvero efficiente

Toyota RAV4 è uno dei modelli di riferimento della gamma del costruttore nipponico. Il SUV, giunto alla sesta generazione, si sta ritagliando uno spazio da protagonista sul mercato anche grazie a un’efficienza superiore alla media, che consente di sfruttare al meglio tutti i vantaggi legati alla motorizzazione ibrida.

La versione Full Hybrid, in particolare, si distingue per consumi contenuti e per un prezzo più accessibile rispetto alla variante Plug-in Hybrid, in grado di offrire tanti chilometri in modalità a zero emissioni.

Per gli automobilisti alla ricerca di un nuovo SUV ibrido, quindi, la Toyota RAV4 di nuova generazione può rappresentare l’opzione giusta. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche del modello.

Un ibrido che stupisce

Il listino della Toyota RAV4 offre diverse varianti tra cui scegliere, permettendo alla clientela di sfruttare le potenzialità dell’ibrido di Toyota per prestazioni ottimali e consumi contenuti.

La versione Full Hybrid del SUV è disponibile sia con trazione FWD che con trazione AWD-i. Il sistema utilizza un motore ibrido da 2.5 litri, caratterizzato da un avviamento reattivo e un’accelerazione fluida, come avviene con le auto elettriche.

Il modello ha una potenza di 185 CV, scegliendo la versione a trazione anteriore, mentre la variante con trazione integrale arriva fino a 194 CV. La coppia è di 221 Nm. Questa doppia scelta offre ai clienti la possibilità di individuare il modello giusto.

La nuova generazione ha introdotto aggiornamenti al cambio e all’unità di controllo di potenza oltre a un nuovo pacchetto batterie agli ioni di litio ad alta potenza, più compatto e leggero della versione precedente, in modo da poter migliorare efficienza e guidabilità.

RAV4, insieme ad altri modelli della gamma del brand, ha dato un contributo importante a rendere Toyota un’azienda di riferimento del settore con la Casa nipponica che oggi ricopre un ruolo da leader del mercato delle quattro ruote.

Consumi ed emissioni

La Toyota RAV4 è un modello di medie dimensioni, con una lunghezza di 4,6 metri, che può adattarsi al meglio alle esigenze delle famiglie, anche grazie a una gamma particolarmente ricca di varianti, con le versioni Icon, Premium, RAV4 e GR Sport (quest’ultima disponibile solo con trazione integrale).

In base all’allestimento e alla motorizzazione, la versione Full Hybrid del SUV della Casa nipponica può ridurre consumi ed emissioni. I dati di omologazione, relativi al ciclo combinato WLTP, confermano che il consumo è compreso tra 4,9 e 5,7 litri per ogni 100 chilometri percorsi, con emissioni di CO2 in atmosfera comprese tra 112 e 129 grammi al chilometro.

Si tratta di un’ottima soluzione per la categoria con Toyota che ha lavorato per rendere il suo SUV Full Hybrid un modello in grado di abbinare accessibilità, prestazioni ed efficienza. La clientela può sempre puntare sulla versione Plug-in Hybrid che, nel ciclo combinato WLTP, può garantire un’autonomia elettrica fino a 137 chilometri.

Per saperne di più sul modello vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato ai prezzi e agli allestimenti della Nuova Toyota RAV4.