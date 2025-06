Audi A5 e-ibrida, il futuro è adesso: eleganza, efficienza e oltre 100 km in elettrico

Audi cambia passo, e lo fa nel cuore della sua gamma più strategica. Con l’arrivo di Audi A5 e-hybrid, berlina e Avant accedono per la prima volta alla tecnologia plug-in su piattaforma termica premium PPC. Due livelli di potenza, un’autonomia elettrica da record e una digitalizzazione senza precedenti rendono la nuova A5 e-hybrid un manifesto della mobilità premium del futuro. Prodotta a Neckarsulm, già disponibile nelle concessionarie italiane da giugno 2025.

Potenza plug-in: fino a 367 CV, con scatto da vera sportiva

La nuova Audi A5 e-hybrid è disponibile nel due step di potenza: 299 o 367 CV. Il motore termico è un 2.0 TFSI da 252 CV, con ciclo Miller ottimizzato per efficienza e consumi contenuti. A supportarlo, un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 143 CV e 350 Nm, integrato nel cambio S tronic a 7 rapporti.

La versione da 367 CV tocca i 100 km/h in soli 5,1 secondi, mentre quella da 299 CV ferma il cronometro a 5,9 secondi. La velocità massima è limitata a 250 km/h, 140 in elettrico. La trazione integrale quattro ultra garantisce tenuta, prevedibilità e massimo controllo in ogni condizione.

Fino a 105 km di autonomia elettrica reale

Il cuore tecnologico della nuova A5 e-hybrid è la batteria da 25,9 kWh nominali (20,7 effettivi), realizzata con architettura cell-to-pack e celle prismatiche ad alta densità. Il risultato? Autonomia elettrica fino a 105 km WLTP per la berlina, 104 per la versione Avant.

Il sistema permette sia la partenza in modalità EV sia la gestione ibrida intelligente, che sfrutta la navigazione per ottimizzare i flussi energetici. Le funzioni Battery Hold e Battery Charge consentono di conservare o ricaricare l’energia durante il viaggio, arrivando fino al 75% di carica solo con il motore termico.

La frenata elettroidraulica recupera fino a 88 kW, derivando la tecnologia dai modelli BEV Audi. Consumi nel ciclo combinato tra 2,0 e 2,7 l/100 km e emissioni tra 45 e 61 g/km CO2 secondo la nuova normativa Euro 6eB.

Dinamismo del segmento superiore: sterzo progressivo e tre assetti

La scocca ad alta rigidità torsionale, le sospensioni multilink a 5 bracci e le barre antirollio maggiorate garantiscono una manovrabilità precisa. A scelta, assetto standard, sospensioni sportive (-20 mm) o ammortizzatori adattivi. Lo sterzo progressivo è di serie, per una guida dinamica e sempre controllata.

In curva, la trazione quattro ultra distribuisce coppia al retrotreno in modo predittivo. A5 e-hybrid si comporta come una vera sportiva, pur restando perfettamente efficiente nei consumi.

Ricarica facile, ovunque

La potenza di ricarica AC vendita a 11 kW, con tempi di ricarica completi ridotti a 2,5 ore. Il network Audi Charging consente l’accesso a oltre 890.000 punti in Europa, di cui 55.000 in Italia, con un unico contratto e tariffe dedicate.

Interni digitali e intelligenti: il palcoscenico Audi

L’architettura elettronica E3 1.2 gestisce 5 piattaforme informatiche. L’abitacolo è un’esperienza immersiva: schermi ad alta risoluzione, sistema operativo Android Automotive, assistente vocale con intelligenza artificiale integrata (ChatGPT) e comandi personalizzati per guidatore e passeggero.

Spicca il display del passeggero, che consente a chi siede davanti di guardare contenuti video senza distrarre il conducente. Non mancano l’MMI touch, la interfaccia per smartphone, la ricarica wireless, l’Audi Sound System ei proiettori a LED. Disponibili le nuove luci posteriori OLED 2.0 con firma luminosa personalizzabile e segnalazione di prossimità.

Sicurezza e ADAS al top della categoria

Audi A5 e-hybrid adotta gli ultimi sistemi di assistenza alla guida: cruise control attivo, assistente di corsia, riconoscimento segnaletica, ADAS con dati cartografici e comunicazione Car-to-X. Il sistema di sicurezza proattiva agisce in caso di rischio impatto, attivando misure preventive sugli occupanti.

Allestimenti e prezzi: premium accessibile

Tre gli allestimenti disponibili: Business, Business Advanced e S line edition. Già nella versione base troviamo sedili sportivi riscaldabili, cerchi da 18”, palcoscenico digitale, park assist con retrocamera, climatizzatore trizona e portellone elettrico.

Prezzi a partire da 64.300 euro per la berlina e da 66.700 euro per l’Avant. Le versioni da 367 CV sono proposte a partire da 75.650 e 78.050 euro, esclusivamente in allestimento S line.