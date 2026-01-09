Aygo X Ibrida, piccola rivoluzione urbana

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

La città cambia ritmo, e Toyota risponde con un’icona che cresce senza perdere leggerezza. Nuova Aygo X Hybrid è la prima full hybrid del segmento A: più efficiente, più brillante, sempre disinvolta. Insomma, stessa filosofia urbana di sempre, ma con una maturità tutta nuova.

C’è un momento, nella vita di ogni city car, in cui smette di voler sembrare “grande” e decide semplicemente di essere giusta. Nuova Aygo X Hybrid è esattamente questo: un crossover urbano compatto che porta la tecnologia full hybrid Toyota là dove non era mai arrivata prima, senza fare rumore — se non quello, garbato, del progresso.

Full Hybrid, finalmente formato city

Sotto il cofano trova posto il sistema 1.5 Hybrid da 116 CV, lo stesso concetto tecnico già apprezzato su Yaris e Yaris Cross, ma adattato con un lavoro di packaging degno di un sarto d’alta moda. Risultato: emissioni record per la categoria (da 85 g/km di CO₂), consumi ridotti (fino a 3,7 l/100 km) e uno scatto da semaforo che sorprende più di quanto ci si aspetti da un’auto lunga appena 3,78 metri.

Ufficio Stampa Toyota

Nuovo frontale, stessa personalità

Lo stile resta uno dei suoi assi nella manica. Il frontale è stato ridisegnato con una griglia tridimensionale più decisa e una presenza visiva che strizza l’occhio ai SUV veri — quelli cresciuti, ma un po’ meno agili. Le nuove colorazioni “ispirate alle spezie” (Cinnamon, Tarragon, Lavender, Jasmine) aggiungono carattere senza scadere nell’eccesso: perché l’eleganza urbana, si sa, non ha bisogno di urlare.

Dentro è piccola solo fuori

L’abitacolo sorprende per razionalità e cura. Quattro posti veri, 231 litri di bagagliaio, posizione di guida rialzata e un nuovo display digitale da 7 pollici che manda in pensione quello da 4,3. Materiali come il SakuraTouch — sostenibile e senza derivati animali — raccontano una sensibilità moderna, mentre il tetto in tela apribile (fino al 60%) regala quella libertà d’aria che in città vale più di mille cavalli.

Anche GR SPORT, perché no

Per la prima volta arriva anche Aygo X GR SPORT: assetto dedicato, sterzo affinato, cerchi da 18 pollici e dettagli Gazoo Racing che trasformano la commuter cittadina in una piccola ribelle metropolitana.

Sicurezza e coscienza pulita

Toyota Safety Sense è di serie, aggiornato e completo, con sistemi predittivi che lavorano insieme all’ibrido per ottimizzare efficienza e fluidità. E se guardiamo al ciclo di vita complessivo, l’impronta carbonica si riduce fino al 18% rispetto alla generazione precedente: un passo avanti concreto, non solo dichiarato.

Morale della favola?

Aygo X Hybrid dimostra che anche nel segmento più piccolo si può innovare senza tradire la propria natura. È sempre lei: agile, simpatica, urbana. Solo un po’ più adulta. E, finalmente, ibrida come i tempi richiedono.