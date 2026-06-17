Citroën C5 Aircross, il comfort diventa protagonista

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Esiste un’idea di viaggio che non parli di velocità, ma di benessere? Di tempo trascorso serenamente a bordo, di spazio condiviso con la famiglia, di tecnologia che aiuta senza complicare? Citroën C5 Aircross è il SUV che inaugura una nuova interpretazione del concetto di ammiraglia. Secondo la Casa francese oggi è il comfort il valore assoluto, simbolo di una mobilità moderna, sostenibile e vicina alle persone, proprio come racconta la sua presenza sulle strade del Giro d’Italia, di cui Citroën è Auto Ufficiale.

Un salotto viaggiante su quattro ruote

Nuova C5 Aircross mette al centro il piacere del viaggio. Non importa che si tratti di una vacanza estiva, di una trasferta di lavoro o del tragitto casa-scuola: ogni spostamento è stato progettato per diventare un’esperienza rilassante.

Le dimensioni generose e il passo di 2,78 metri permettono di offrire uno degli abitacoli più spaziosi della categoria. I passeggeri posteriori beneficiano di 51 millimetri in più per le ginocchia rispetto alla generazione precedente, mentre lo spazio per la testa cresce di 68 millimetri. Un miglioramento che si traduce in una sensazione immediata di libertà e accoglienza.

Anche i sedili posteriori contribuiscono al comfort generale grazie agli schienali reclinabili da 21 a 33 gradi, una soluzione che avvicina l’esperienza di viaggio a quella della business class di un aereo.

Lo spazio non è mai abbastanza

Chi sceglie un SUV familiare sa bene quanto sia importante la praticità. Per questo Citroën ha lavorato con attenzione anche sul bagagliaio. Nuova C5 Aircross offre infatti uno dei migliori volumi della categoria. Un risultato ancora più interessante perché resta invariato indipendentemente dalla motorizzazione scelta. Che si opti per una versione ibrida plug-in, elettrica o Hybrid, non si rinuncia a un solo litro di capacità di carico. Una caratteristica sempre più rara nel panorama automobilistico contemporaneo.

La tecnologia al servizio dell’uomo

I sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione lavorano in modo discreto, supportando il conducente nelle situazioni quotidiane. La connettività è completa e intuitiva, mentre l’interfaccia è stata progettata per risultare immediata anche a chi non ama passare il tempo tra menu e impostazioni. Una filosofia, quella delle semplificazione, che da sempre accompagna il marchio francese e che oggi trova una nuova espressione in questa ammiraglia moderna.

Il segreto è sotto il cofano

Il cuore di nuova C5 Aircross è il sistema Hybrid di ultima generazione, sviluppato per offrire efficienza senza sacrificare il piacere di guida. La tecnologia abbina un motore benzina turbo da 136 CV e 230 Nm a un propulsore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico eDCT a doppia frizione. La potenza complessiva raggiunge i 145 CV.

Nel traffico urbano il sistema consente di viaggiare con il motore termico spento per oltre il 50% del tempo, riducendo consumi ed emissioni. Le transizioni tra le due unità sono praticamente impercettibili e la risposta dell’acceleratore beneficia della coppia immediata fornita dal motore elettrico. Il risultato è una guida fluida, silenziosa e particolarmente piacevole, qualità che si apprezzano sia in città sia nei lunghi trasferimenti autostradali.

Un’ibrida nata per essere efficiente

Dietro la semplicità percepita dal guidatore si nasconde un raffinato lavoro di ingegneria. Il motore utilizza infatti il ciclo Miller, una soluzione che migliora il rendimento termico e contribuisce a ridurre i consumi. L’iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar e il turbocompressore a geometria variabile garantiscono prestazioni brillanti, mentre la distribuzione a catena silenziosa elimina la necessità di interventi di manutenzione programmata.

I numeri raccontano bene questa evoluzione. Rispetto alla precedente versione diesel, la nuova Hybrid migliora sia la velocità massima, che passa da 189 a 201 km/h, sia l’accelerazione da 0 a 100 km/h, completata in 10,2 secondi contro i 10,6 del diesel. Tutto questo con consumi contenuti ed emissioni di CO₂ ridotte.

Dalle strade del Giro d’Italia ai viaggi di tutti i giorni

Non è un caso che Citroën abbia scelto il Giro d’Italia come palcoscenico privilegiato per nuova C5 Aircross. In qualità di Official Mobility Partner delle corse organizzate da RCS Sport, il marchio francese accompagnerà la corsa rosa, il Giro-E, le grandi classiche e le granfondo lungo le strade più belle del Paese. Una presenza che racconta questo nuovo modo di intendere la mobilità fatto di vicinanza alle persone, attenzione al territorio e rispetto per l’ambiente.

L’ammiraglia secondo Citroën

Nuova C5 Aircross rappresenta probabilmente la sintesi più completa della filosofia Citroën contemporanea. È un SUV pensato per chi considera il viaggio parte integrante dell’esperienza, per chi cerca spazio ed efficienza. Il tutto vissuto nel massimo del comfort.