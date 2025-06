CUPRA e-HYBRID: quando lo stile incontra la nuova generazione plug-in

Nel futuro firmato CUPRA non c’è spazio per i compromessi. La nuova gamma e-HYBRID del marchio catalano unisce anima sportiva, efficienza elettrica e prestazioni da riferimento per riscrivere lo stesso concetto di mobilità plug-in. Con Formentor, Terramar, Leon e Leon Sportstourer, CUPRA rinnova la sua promessa: costruire auto che emozionano e che, oggi più che mai, sanno anche rispettare l’ambiente e i ritmi del nostro tempo.

Una tribù che non si ferma mai

Da Barcellona al mondo, la rivoluzione CUPRA continua con oltre 800.000 auto vendute.

Dal suo debutto nel 2018, CUPRA ha dato una scossa all’industria automobilistica, conquistando chi cerca qualcosa di diverso e più autentico. Con modelli espressivi e prestazionali, e partnership audaci come quella con il FC Barcelona o la Formula E, il brand si è guadagnato un posto tra i protagonisti della nuova mobilità. Oggi, con la seconda generazione della tecnologia plug-in, la gamma e-HYBRID segna una nuova tappa del viaggio.

Una nuova era plug-in

Fino a 125 km in elettrico, 272 CV di potenza e una guida che cambia le regole.

Il cuore della nuova gamma CUPRA e-HYBRID è un powertrain evoluto che combina un motore 1.5 TSI di nuova generazione con un’unità elettrica trifase da 85 kW. Il tutto alimentato da una batteria da 19,7 kWh, capace di garantire fino a 125 km di autonomia in modalità 100% elettrica — quasi il doppio rispetto alla generazione precedente. Le prestazioni? Fino a 272 CV e 400 Nm di coppia, con una ricarica veloce che in DC (50 kW) richiede solo 26 minuti per passare dal 10% all’80%.

Formentor: l’icona evolve

Lo stile sportivo incontra l’efficienza della doppia anima.

È il modello più venduto del brand e, nella sua variante e-HYBRID, si fa ancora più desiderabile. Disponibile nelle versioni da 204 e 272 CV, Formentor abbina design scolpito e soluzioni intelligenti, come la ricarica wireless per lo smartphone o l’Adaptive Cruise Control predittivo. L’allestimento VZ Extreme aggiunge pinze Brembo, fari LED Matrix, impianto audio Sennheiser e una dotazione hi-tech che include Top View Camera e Intelligent Park Assist. Con l’offerta commerciale da 395 € al mese senza anticipo, CUPRA alza anche l’asticella dell’accessibilità.

Terramar: l’anima SUV della transizione

Il nuovo sport utility elettrificato che parla italiano.

Terramar è il SUV sportivo con cui CUPRA entra in una nuova dimensione. La versione e-HYBRID da 204 CV si presenta con dotazioni ricche già di serie, mentre l’allestimento Impulse — esclusiva per il mercato italiano — porta in dote cerchi da 20″, fari LED Matrix e sedili Dinamica. Chi cerca il massimo può puntare sulla Terramar VZ da 272 CV, capace di fondere prestazioni e tecnologia in modo impeccabile. Prezzo d’attacco? 295 € al mese con anticipo e 30.000 km inclusi.

Leon e Leon Sportstourer: l’ibrido per chi guida ogni giorno

Due volti dello stesso DNA sportivo, ora più sostenibile.

La compatta e la familiare di casa CUPRA non rinunciano alla grinta. Leon e Leon Sportstourer e-HYBRID portano su strada la stessa tecnologia delle “sorelle” più grandi, declinata in versioni che vanno dai 204 ai 272 CV. Le varianti VZ Extreme sono pensate per chi non accetta compromessi: impianto audio by Sennheiser, cerchi in lega da 19″, sedili Cup Bucket e pacchetti di sicurezza avanzati come il PreCrash assist. Con la formula CUPRA Way, Leon è tua da 185 € al mese, mentre la Sportstourer parte da 225 €.

Design emozionale, esperienza digitale

Ogni dettaglio racconta una storia di performance e personalità.

Dalla cerimonia di benvenuto al logo illuminato, dall’illuminazione ambientale “Smart Wraparound” agli interni con cuciture color rame e materiali soft-touch: ogni CUPRA è pensata per chi vive l’auto come un’estensione del proprio stile. Il display touch da 12,9”, il Virtual Cockpit, le funzioni di mirroring wireless e il sistema di infotainment avanzato trasformano ogni viaggio in un’esperienza intuitiva e connessione.

Un DNA da corsa che guarda al futuro

Dalle piste alla strada, l’elettrificazione secondo CUPRA.

Non è un caso che CUPRA abbia scelto la Formula E come laboratorio tecnologico e come simbolo della sua visione. La gamma e-HYBRID porta sulle strade soluzioni sviluppate con la stessa filosofia da pista: leggerezza, prontezza e reattività. E in un’epoca in cui l’ibrido è spesso percepito come un compromesso, CUPRA lo trasforma in una dichiarazione d’intenti.

Una tela senza benzina

Il nuovo spot CUPRA e l’invito a dimenticarsi del carburante.

Un ragno che tesse la sua tela nel bocchettone della benzina: è questa l’immagine simbolo della nuova campagna pubblicitaria CUPRA, che invita a “dimenticarsi di fare carburante”. Un reclamo provocatorio, certo, ma che racchiude l’essenza della nuova gamma: autonomia elettrica estesa, gestione intelligente delle ricariche, fino a 860 km complessivi nel ciclo combinato WLTP.

Il cambiamento non si guida, si costruisce

La CUPRA Tribe è pronta alla prossima sfida.

Con oltre 800.000 vetture vendute e una community globale che comunica designer, atleti, visionari e piloti, il marchio catalano continua a costruire una nuova idea di mobilità. E la gamma e-HYBRID è solo l’inizio.