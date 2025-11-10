Eleganza francese sulla piazza sabauda in una vetrina tra passato e futuro

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Dal 26 al 28 settembre 2025 il cuore di Torino, con piazza Castello come epicentro, torna a essere un grande palcoscenico dell’automobile. Il Salone Auto Torino 2025 riporta in città lo spirito del Motor Show all’aperto, con oltre cinquanta marchi presenti. Tra questi, Peugeot recita una parte di primo piano, portando con sé tutta l’eleganza francese e una visione del futuro fatta di design, innovazione e rispetto per la tradizione. Per la Casa del Leone, la partecipazione torinese non è una semplice esposizione: è un modo per riaffermare il proprio ruolo nel panorama europeo, in una città che da sempre parla la lingua dell’auto.

Il volto del nuovo corso: Peugeot 3008 e-Tech Plug-in

Simbolo della presenza Peugeot al Salone è la nuova Peugeot 3008 e-Tech Plug-in, il SUV fastback che interpreta la nuova era del marchio. Lunga poco più di quattro metri e mezzo, sfoggia proporzioni dinamiche e un design filante, impreziosito dal nuovo i-Cockpit panoramico con display curvo da 21 pollici. Sotto la pelle, una tecnologia ibrida plug-in di ultima generazione, con autonomia elettrica fino a 80 km e potenze fino a 320 CV nelle versioni 4×4. Ma più dei numeri, colpisce l’armonia: tutto è pensato per il comfort, la sostenibilità e il piacere di guida. Portarla a Torino significa mostrare come Peugeot riesca a unire razionalità e fascino, efficienza e sensualità del design. Un mix che la città sabauda, con la sua eleganza misurata, sembra fatta apposta per accogliere.

Stile, tecnologia e savoir-faire

La forza di Peugeot sta nel suo equilibrio: design audace ma raffinato, materiali di qualità e una tecnologia che non invade, ma accompagna. Le nuove soluzioni di connettività, l’assistenza alla guida di livello 2 e l’ergonomia del volante compatto rendono la 3008 un esempio di “intelligenza alla francese”. A Torino, dove il pubblico può toccare e osservare le auto da vicino, la Peugeot si distingue proprio per questo: non urla, ma conquista. Ogni dettaglio – dal logo illuminato al taglio del faro anteriore – racconta una cura quasi sartoriale, fedele al DNA del marchio.

Heritage e futuro: un equilibrio possibile

La partecipazione al Salone Auto Torino è anche un omaggio alla storia. In un evento che celebra la mobilità sostenibile e la bellezza urbana, Peugeot porta una visione che unisce passato e futuro. C’è l’eredità di una marca nata nel XIX secolo e l’ambizione di guidare l’evoluzione dell’auto nel XXI. C’è il piacere di ritrovare forme pure e proporzioni classiche reinterpretate con gusto moderno. In fondo, Peugeot dimostra che innovazione non significa rompere col passato, ma costruire su solide fondamenta.

Torino e Peugeot: un legame naturale

Nel contesto torinese, tra storia industriale e apertura internazionale, la presenza di Peugeot ha un valore simbolico: rappresenta una mobilità elegante, accessibile e concreta. Durante i tre giorni del Salone, aperto gratuitamente al pubblico dalle 9 alle 19, visitatori e appassionati potranno toccare con mano la nuova gamma elettrificata del marchio e dialogare con i tecnici del brand. Un approccio diretto, umano, quasi “artigianale” nella sua semplicità. Perché, al di là dei software e dei watt, l’auto resta soprattutto un oggetto di emozione.

Classe senza clamore

Con la sua partecipazione al Salone Auto Torino 2025, Peugeot riafferma il proprio stile sobrio e contemporaneo. In mezzo a concept spettacolari e prototipi futuristici, il Leone francese preferisce restare fedele a sé stesso: elegante, concreto, sempre riconoscibile. Un marchio che non ha bisogno di effetti speciali per catturare l’attenzione. Basta un dettaglio, un profilo luminoso, un volante che “parla” al guidatore.