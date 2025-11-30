Eleganza in movimento con Mazda in formato CX-30

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Compatto fuori, spazioso dentro, nuovo Mazda CX-30 in versione Takumi conquista con il suo design Kodo – minimalista, artistico e sofisticato – e con tecnologie che trasformano ogni viaggio in un’esperienza di stile.

Il fascino del design Kodo

Le linee dI CX-30 sono il frutto della filosofia giapponese “MA”…“less is more” in inglese: superfici scolpite, giochi di luce e ombra che cambiano con il movimento e una silhouette che fonde eleganza e robustezza. Nella tonalità Machine Gray Premium, il SUV compatto diventa quasi un’opera d’arte su quattro ruote, capace di catturare lo sguardo anche nelle strade più affollate.

Interni Takumi: un salotto giapponese

All’interno, l’allestimento Takumi è un invito al comfort. Materiali di qualità, cockpit studiato per avvolgere chi guida e abitacolo arioso per tutti i passeggeri. Ogni dettaglio è stato pensato per trasmettere armonia: dalle cuciture di pregio ai comandi posizionati con ergonomia millimetrica, fino all’audio premium che trasforma la musica in un’esperienza sensoriale.

Tecnologia che semplifica la vita

Il nuovo sistema infotainment integra Alexa, pronta a gestire musica, chiamate, clima e navigazione con un semplice comando vocale. Lo schermo centrale da 10,25 pollici offre una visualizzazione intuitiva, mentre Apple CarPlay e Android Auto wireless eliminano i cavi e aggiungono leggerezza all’esperienza quotidiana.

Un cuore ibrido e scattante

Sotto il cofano batte il nuovo e-Skyactiv G 2.5 da 140 CV con tecnologia mild-hybrid. Abbinato al cambio manuale a 6 rapporti, garantisce fluidità, reattività e consumi contenuti, con l’eleganza tipica della guida Jinba Ittai, quella sensazione unica di unione tra cavallo e cavaliere che Mazda porta su strada.

Prezzo e esclusività

La versione Takumi parte da 36.050 €, ma con la vernice Machine Gray Premium il prezzo raggiunge i 37.050 €. Un investimento non solo in un’auto, ma in un’esperienza: quella di guidare un SUV compatto che sa essere raffinato come una berlina di lusso e versatile come un compagno di viaggio quotidiano.