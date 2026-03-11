Fiat 600 Milano Cortina 2026: l’auto che porta lo spirito olimpico su strada

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Quando un’automobile diventa simbolo di un momento del Paese, non si può che essere orgogliosi di guidarla. Nuova Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 nasce proprio così: come un omaggio ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che l’Italia si prepara ad accogliere e come un atto d’amore per lo sport, lo stile e quella passione tutta italiana che spesso porta la firma Abarth.

Lo spirito olimpico diventa automobile

Quando si parla di Olimpiadi non si parla soltanto di sport. Si parla di carattere, sacrificio, velocità e orgoglio nazionale. È esattamente questa atmosfera che Fiat ha voluto trasferire nella nuova 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, una serie speciale pensata per il mercato italiano e dedicata ai Giochi Invernali che tra poco accenderanno i riflettori su Milano e Cortina. Il progetto nasce all’interno della partnership che vede Fiat Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, una collaborazione che unisce industria, sport e identità italiana. Il risultato è una piccola SUV urbana che vuole incarnare lo stesso spirito degli atleti: dinamica, determinata e pronta a scattare.

Una 600 più grintosa, quasi con il DNA Abarth

Nuova 600 non nasconde il suo carattere. Sotto il cofano troviamo un motore ibrido da 145 CV abbinato a un cambio automatico doppia frizione a sei rapporti con paddle al volante, una combinazione pensata per rendere la guida più brillante e coinvolgente. Una configurazione che non arriva per caso. Nel mondo Stellantis la parola “sport” non è mai solo estetica: dietro si sente spesso l’eco della tradizione Abarth, quella scuola italiana che da decenni insegna come trasformare le utilitarie in piccole macchine da divertimento. La 600 Milano Cortina non è una Abarth vera e propria, ma ne raccoglie l’atteggiamento: compatta, reattiva e con quella voglia di sprint che rende ogni semaforo quasi una partenza da gara.

Verde Mediterraneo: lo stile italiano che si riconosce

Anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto quando si parla di design italiano. La nuova serie speciale introduce un colore di carrozzeria inedito, il Verde Mediterraneo, una tonalità energica che richiama il mare, la natura e quel senso di vitalità tipicamente italiano.

A completare il look ci pensano: cerchi in lega da 18 pollici con finitura scura, tetto nero a contrasto, dettagli black su griglia, maniglie e carrozzeria.

E poi c’è il segno distintivo di questa versione: il badge Milano Cortina 2026 sul montante laterale, piccolo ma simbolico, come una medaglia appuntata sulla giacca di un atleta. Interni sportivi e atmosfera total black. Dentro l’abitacolo la filosofia resta la stessa: sportività elegante. Gli interni sono dominati da un ambiente total black, con nuovi rivestimenti per la plancia e sedili sportivi che avvolgono il guidatore con un mix di comfort e dinamismo.

La 600 rimane comunque una vettura pratica: lunghezza di 4,17 metri, bagagliaio fino a 385 litri. Dimensioni perfette per muoversi in città senza rinunciare allo spazio per la vita quotidiana. Un’auto pensata per chi vive tra lavoro, weekend fuori porta e qualche improvvisa fuga verso la montagna – magari proprio verso quelle piste che tra poco ospiteranno le gare olimpiche.

Non solo 145 cavalli: la famiglia 600 cresce

La versione Milano Cortina celebra il lato più sportivo della gamma, ma Fiat 600 resta una famiglia articolata. Accanto alla variante Hybrid da 145 CV, la gamma prevede anche una versione ibrida da 110 CV e una elettrica da 156 CV Tre anime diverse per raccontare lo stesso modello: tecnologia, efficienza e una buona dose di personalità italiana.

Prezzo e arrivo sul mercato

La 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Hybrid 145 CV sarà disponibile con un prezzo promozionale di 25.900 euro grazie agli incentivi legati al finanziamento Stellantis Financial Services. Le prime consegne sono previste all’inizio del prossimo anno, giusto in tempo per accompagnare l’Italia verso l’appuntamento olimpico.

Quando l’auto diventa racconto nazionale

Le Olimpiadi, le montagne, la passione sportiva, il design e l’automobile: elementi che nel nostro Paese spesso si intrecciano con naturalezza. La Fiat 600 Milano Cortina 2026 non è soltanto una nuova versione speciale. È una piccola ambasciatrice su quattro ruote, pronta a raccontare al mondo lo stile, l’energia e la tradizione di un Paese che quando si parla di motori – e di sport – sa ancora come lasciare il segno.