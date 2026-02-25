Ford Puma Sound Edition: equilibrio ed emozioni in movimento

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono auto che ti conquistano con l’effetto wow. E poi ci sono quelle che, chilometro dopo chilometro, ti convincono con la sostanza. Ford Puma appartiene decisamente alla seconda categoria.

Non ha bisogno di eccessi per farsi notare: punta su equilibrio, guida sincera e soluzioni intelligenti. E nella versione Sound Edition aggiunge anche una dimensione sensoriale che completa il quadro senza snaturarlo.

Su strada: agile come una compatta, stabile come un SUV

Appena si parte, la sensazione è di grande leggerezza. Lo sterzo è preciso, progressivo, mai artificiale. In città Ford Puma si muove con agilità tra rotonde e parcheggi, merito di dimensioni compatte e di una buona visibilità.

Fuori dal traffico emerge il lato più interessante: l’assetto è ben bilanciato, con una taratura che privilegia il controllo senza penalizzare il comfort. In curva l’avantreno entra deciso, il retrotreno segue ordinato. Non è un’auto sportiva, ma trasmette sicurezza e coerenza nei trasferimenti di carico. Il risultato è una guida naturale, intuitiva. Non devi “interpretarla”: Ford Puma fa esattamente quello che ti aspetti. E oggi, in un segmento affollato, non è un dettaglio.

Motorizzazioni mild hybrid: efficienza reale

La gamma EcoBoost mild hybrid a 48V rappresenta la scelta più equilibrata. Il supporto elettrico interviene in fase di accelerazione e nelle ripartenze, migliorando fluidità e prontezza ai bassi regimi. Nel quotidiano si traduce in consumi contenuti e in una guida più rilassata. Il sistema lavora in modo discreto, senza strappi o interventi percepibili. È una tecnologia pensata per accompagnare, non per stravolgere l’esperienza di guida. In autostrada Ford Puma mantiene una buona stabilità direzionale, con rumorosità contenuta e comfort adeguato alla categoria.

Spazio e funzionalità: il valore aggiunto si chiama MegaBox

Uno dei punti forti resta il bagagliaio. Ampio, regolare, ben sfruttabile. Ma il vero elemento distintivo è il MegaBox: un vano supplementare sotto il piano di carico, profondo e lavabile. Una soluzione semplice ma estremamente pratica, che permette di caricare oggetti alti o sporchi senza compromettere l’ordine dell’abitacolo. È il classico esempio di ingegneria funzionale: niente effetti speciali, solo idee intelligenti.

Interni: tecnologia chiara, senza complicazioni

La plancia è moderna, con strumentazione digitale configurabile e infotainment centrale intuitivo. I comandi sono ben posizionati, l’ergonomia è curata. Non c’è quella sensazione di sovraccarico tecnologico che spesso complica l’utilizzo quotidiano. Qui tutto è accessibile e logico. Buona la qualità percepita, con materiali migliorati rispetto alle prime generazioni e assemblaggi solidi.

Sound Edition: l’esperienza sale di livello

Nella versione Sound Edition il protagonista diventa l’impianto audio B&O Performance, potenziato fino a 650 watt e calibrato dagli specialisti HARMAN. Il salto qualitativo si percepisce subito: scena sonora ampia, bassi più profondi e controllati, voci nitide anche ad alto volume. La resa è omogenea per tutti i passeggeri, non solo per chi guida. Non è un semplice optional “di stile”, ma un upgrade concreto per chi vive l’auto anche come spazio personale, tra musica e podcast. Anche l’estetica si distingue, con cerchi in lega specifici rifiniti in Magnetite, dettagli a contrasto e nuove tinte come il Metropolis White.

Il giudizio finale

Ford Puma si conferma uno dei B-SUV più equilibrati del mercato. È compatta ma spaziosa, efficiente ma piacevole da guidare, tecnologica ma intuitiva. La Sound Edition aggiunge una dimensione emotiva senza snaturare il progetto. Se cercate un’auto concreta, capace di accompagnarvi ogni giorno con affidabilità e un pizzico di personalità in più, Ford Puma resta una scelta solida. Non punta a stupire con effetti speciali. Punta a convincere. E lo fa con tanto equilibrio.