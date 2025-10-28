Geely Starray EM-i: il debutto italiano che guarda al futuro

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è una nuova protagonista sotto i riflettori del Salone dell’Auto di Torino 2025: si chiama Geely Starray EM-i Superhybrid ed è pronta a conquistare il pubblico italiano con un mix di design elegante, tecnologia evoluta e una visione internazionale della mobilità sostenibile.

Starray EM-i: il SUV che cambia le regole

Starray EM-i debutta in anteprima assoluta per l’Italia in Piazza Vittorio Veneto, promettendo di ridefinire gli standard del segmento SUV. Linee moderne e proporzioni equilibrate incontrano un powertrain ibrido plug-in di nuova generazione, capace di unire prestazioni brillanti a consumi ridotti.

Gli interni non sono da meno: ampio spazio abitabile, materiali premium e un infotainment di ultima generazione regalano un’esperienza di bordo raffinata e connessa. Un SUV che interpreta il gusto europeo senza rinunciare all’anima internazionale di Geely.

Una strategia chiara per l’Italia

Dopo il lancio milanese di Geely EX5 full electric, il brand rafforza la sua presenza nel nostro paese con un’offerta completa che mette al centro scelta e tecnologia. Da un lato, Starray EM-i rappresenta la via plug-in hybrid per chi cerca efficienza e versatilità; dall’altro, la EX5 consolida l’anima 100% elettrica della gamma.

«Il debutto di Starray EM-i in Italia – ha dichiarato Marco Santucci, Managing Director di Geely Auto Italia – rafforza la volontà di Geely di diventare protagonisti del futuro della mobilità nel nostro Paese».

DNA internazionale, cuore europeo

Geely non è un costruttore qualunque: con studi di design a Milano, Göteborg e Coventry, e una rete industriale che abbraccia Cina ed Europa, il marchio cinese interpreta con stile le esigenze del pubblico occidentale. Starray EM-i ne è la prova: un SUV che parla la lingua del design europeo ma con la spinta innovativa tipica del Far East.

Appuntamento in autunno

Il pubblico e la stampa presenti al Salone avranno la possibilità di provare su strada Starray EM-i prima del lancio commerciale previsto per questo ottobre. Un’occasione per toccare con mano un SUV che promette di essere non solo una novità automobilistica, ma anche un manifesto di eleganza tecnologica.