Grande Panda: il ritorno di un’icona popolare in versione ibrida

Nel mondo dell’auto, certe icone non muoiono mai. Al massimo si trasformano. E la nuova Grande Panda Hybrid è proprio questo: un ritorno con stile, concretezza e una sorprendente carica innovativa. Progettata per essere cool ma accessibile, funzionale ma emozionale, la piccola di casa FIAT torna sulle scene con un’identità tutta nuova, restando fedele al suo spirito originario: dare mobilità a tutti, con intelligenza.

Una nuova Panda per una nuova generazione

Rivisitare un’icona non è mai semplice. Ma FIAT lo fa con sicurezza, riportando in strada la Panda in una forma del tutto rinnovata. Costruita sulla piattaforma multi-energia SMART-CAR, la nuova Grande Panda Hybrid si è inserita nel segmento B con l’ambizione di rendere finalmente accessibile anche a chi, fino a ieri, guardava all’elettrificazione con sospetto o rassegnazione. Sotto il cofano pulsa un motore T-Gen3 da 110 CV con tecnologia Mild Hybrid a 48V: abbastanza per affrontare la città con scatto, fluidità e un occhio ai consumi. E tutto questo a un prezzo di partenza inferiore ai 19.000 euro – o addirittura 16.950 con rottamazione e finanziamento.

Disegnata a Mirafiori, per il mondo intero

Non è una semplice city car, ma l’apripista di una nuova famiglia globale. La Grande Panda nasce nel cuore pulsante dell’automotive torinese, al Centro Stile FIAT di Mirafiori, e porta nel mondo quella miscela tutta italiana di design, ingegno e funzionalità. Compatta nelle misure – 3,99 metri di lunghezza – ma sorprendente nello spazio interno, ospita cinque passeggeri con una generosità che va oltre le apparenze. E grazie alla piattaforma flessibile su cui è costruita, è pronta ad accogliere anche future declinazioni elettriche e ibride plug-in.

Tecnologia soft, guida facile

Il propulsore ibrido è la vera chicca di questa nuova Panda. Al motore turbo 3 cilindri da 1.2 litri si abbina un modulo elettrico da 21 kW e un cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 rapporti: un sistema che consente alla vettura di muoversi in elettrico nelle manovre, nel traffico o nei parcheggi. Fino a un chilometro completamente elettrico sotto i 30 km/h, con un comfort acustico e ambientale che cambia il volto della guida urbana. Le tecnologie e-launch, e-creeping ed e-parking rendono l’esperienza ancora più rilassante. Il tutto con emissioni che si fermano a 115 g/km di CO₂. E una promessa di consumo che tocca i 5 litri ogni 100 km.

Lo stile? Retro-futurista e ultra personalizzabile

La nuova Grande Panda gioca col passato ma guarda dritto al futuro. Il suo design è un omaggio dichiarato alla Panda anni ’80: fari quadrati, dimensioni compatte, linee scolpite. Ma è solo apparenza. Perché i fari anteriori a LED PXL strizzano l’occhio all’estetica gaming, mentre i fanali posteriori cubici e la scritta 3D “PANDA” sulle portiere presentano un’identità grafica forte e immediata. Disponibile in tre allestimenti – POP, ICON, LA PRIMA – e in diverse tinte (tra cui il Blu Tasmania con dettagli giallo acido), la Grande Panda può essere configurata con un tocco di stile del tutto personale.

Interni intelligenti e sostenibili

L’abitacolo è una sorpresa continua: spazioso, ben organizzato, colorato. E soprattutto sostenibile. Il cruscotto della versione LA PRIMA utilizza BAMBOX Bamboo Fiber Tex, un tessuto innovativo composto da un terzo da fibra naturale di bambù. E i materiali riciclati non si fermano qui: 140 cartoni per bevande diventano plastica Lapolen Ecotek blu metallizzato per elementi interni. È la dimostrazione che la sostenibilità può anche essere estetica.

Con 412 litri di bagaglioio e soluzioni intelligenti per stimolare ogni cosa, la nuova Panda è pronta a tutto.

Tre anime, una sola filosofia

POP, ICON e LA PRIMA: ogni allestimento della Grande Panda racconta un modo diverso di vivere l’auto.

POP è essenziale ma avanzato: ADAS completi, cambio automatico, infotainment da 10”, climatizzatore, EPB e docking station NFC.

è essenziale ma avanzato: ADAS completi, cambio automatico, infotainment da 10”, climatizzatore, EPB e docking station NFC. ICON aggiunge stile e comfort: luci full LED, touchscreen da 10,25”, cerchi da 16” e pacchetti Tech e Style opzionali.

aggiunge stile e comfort: luci full LED, touchscreen da 10,25”, cerchi da 16” e pacchetti Tech e Style opzionali. LA PRIMA è l’apice: cerchi da 17”, riscaldamento sedili e parabrezza, finiture BAMBOX e la massima dotazione tecnologica.

In tutte, il comune denominatore è l’approccio “easy drive” che FIAT promuove da sempre: accessibilità, comfort e zero stress.

Connessa, sicura, sempre online

La Grande Panda Hybrid è un’auto nata per il presente, ma pronta per il futuro. Il cruscotto digitale da 10” e il display centrale da 10,25” dialogano perfettamente con lo smartphone grazie al mirroring wireless e alla ricarica a induzione. I servizi FIAT Connect ONE e Connect PLUS consentono di monitorare la vettura, richiedere soccorso, localizzarla da remoto e ricevere aggiornamenti sullo stato di salute del veicolo. Tutto sotto controllo, anche dal proprio smartphone.

Sicurezza? Di serie: frenata automatica, cruise control, mantenimento di corsia, avviso porta aperta, driver alert. E nella PRIMA anche retrocamera e sensori anteriori.

Una city car su misura (di stile e di vita)

Oltre 100 accessori originali, dalle lettere “PANDA” in materiali eco-compatibili ai pannelli colorati e barre portatutto, permettono di trasformare ogni Grande Panda in una vera estensione del proprio stile di vita.