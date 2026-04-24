Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un nuovo protagonista sulla scena dell’automotive globale che arriva con un’idea chiara: unire l’anima classica del SUV, quello capace di affrontare ogni strada, con una visione evoluta della mobilità elettrificata. Jaecoo interpreta il futuro con stile sofisticato, tecnologia intelligente e una gamma Super Hybrid che promette prestazioni, comfort e autonomia senza compromessi.

Il fascino dell’off-road incontra l’era elettrificata

Jaecoo nasce con un’ambizione precisa: reinterpretare il concetto di SUV premium in chiave contemporanea. Il marchio, parte dell’universo OMODA & JAECOO del gruppo Chery, costruisce la propria identità su una sintesi equilibrata tra tradizione e innovazione. Da una parte il richiamo al mondo dell’off-road autentico, fatto di robustezza e capacità di affrontare ogni terreno; dall’altra una tecnologia ibrida evoluta che porta l’efficienza nel quotidiano senza rinunciare al piacere di guida. La nuova gamma Super Hybrid interpreta perfettamente questa filosofia: tre modelli, tre personalità diverse, un unico linguaggio stilistico e tecnologico. Jaecoo 5, Jaecoo 7 e Jaecoo 8 rappresentano un ecosistema completo pensato per accompagnare ogni stile di vita, dalla città ai lunghi viaggi, fino alle esperienze outdoor più sofisticate.

Super Hybrid System: la tecnologia che cambia le regole

Il cuore della proposta Jaecoo è il sistema SHS, acronimo di Super Hybrid System. Un’architettura progettata per superare i limiti delle tradizionali motorizzazioni ibride, integrando motore termico 1.5 TGDi a ciclo Miller, trasmissione DHT dedicata e gestione intelligente dell’energia.

Due le anime tecnologiche:

SHS-H full hybrid , pensato per chi desidera efficienza senza necessità di ricarica esterna

, pensato per chi desidera efficienza senza necessità di ricarica esterna SHS-P plug-in hybrid, ideale per chi vuole sfruttare la guida elettrica in città e un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km

Una doppia interpretazione dell’ibrido che consente di adattarsi alle esigenze reali delle persone, senza rigidità né compromessi.

Jaecoo 8 SHS-P: il lusso dell’avventura contemporanea

Il modello di punta è Jaecoo 8 SHS-P, un SUV che ridefinisce il concetto di off-road premium. La configurazione plug-in hybrid combina tre motori elettrici e un motore termico per una potenza complessiva di 428 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. L’autonomia complessiva supera i 1.100 km, mentre il sistema ARDIS con trazione integrale intelligente AWD e torque vectoring consente di affrontare terreni complessi con sicurezza e precisione. Persino i guadi fino a 600 mm diventano parte di un’esperienza di guida sofisticata e controllata.

All’interno, l’atmosfera richiama una lounge contemporanea: pelle Nappa, sedili ventilati e massaggianti, impianto audio Sony a 14 altoparlanti e doppio display da 12,3 pollici. Il comfort multisensoriale diventa parte integrante del viaggio, mentre la funzione V2L consente di utilizzare l’energia dell’auto anche all’esterno, trasformando il SUV in un hub tecnologico mobile.

Jaecoo 7 SHS-H: l’equilibrio perfetto tra innovazione e concretezza

Al centro della gamma troviamo Jaecoo 7 SHS-H, il modello che sintetizza la filosofia Super Hybrid con una proposta equilibrata tra prestazioni, sicurezza e comfort. Il sistema full hybrid combina motore termico e doppio motore elettrico per un’autonomia complessiva superiore ai 1.200 km. La guida è fluida, lineare e silenziosa, con una qualità percepita che punta sulla continuità dell’esperienza. La struttura della scocca, realizzata per oltre l’80% con acciai ad alta resistenza, e la presenza di oltre 20 sistemi ADAS garantiscono sicurezza ai vertici della categoria, confermata anche dalle cinque stelle Euro NCAP. Gli interni combinano tecnologia intuitiva e materiali premium, con display fino a 14,8 pollici, head-up display e ambient lighting progettata per rendere ogni viaggio rilassante e piacevole.

Jaecoo 5 SHS-H: la porta d’ingresso a un nuovo stile di mobilità

Jaecoo 5 SHS-H rappresenta la proposta più accessibile della gamma, ma non rinuncia a una forte identità stilistica. Le linee decise, la calandra verticale e i gruppi ottici full LED esprimono un design robusto e contemporaneo, pensato per chi vive la città senza rinunciare al desiderio di evasione. Il sistema full hybrid funziona in modo completamente automatico, con consumi contenuti intorno a 5,3 l/100 km WLTP e un’autonomia superiore ai 900 km. L’abitacolo, progettato anche per chi viaggia con animali domestici, offre materiali certificati TÜV, oltre 35 vani portaoggetti e una capacità di carico fino a 1.180 litri. Un SUV compatto che dimostra come l’ibrido possa diventare una scelta naturale, integrata nella vita quotidiana senza complicazioni.

Una crescita che racconta il cambiamento del mercato

Il percorso di Jaecoo in Italia segue un ritmo di crescita particolarmente sostenuto. Con oltre 3.000 unità vendute a febbraio e una crescita significativa su base annua, il brand si conferma tra i protagonisti emergenti del panorama automotive europeo. Una rete di distribuzione in espansione, un centro logistico a Basiano capace di garantire ricambi in 24-48 ore e una garanzia fino a 7 anni testimoniano una strategia orientata alla solidità e alla fiducia nel lungo periodo.

Il futuro dell’ibrido ha un nuovo nome

Jaecoo propone una lettura moderna del SUV: non più solo potenza o efficienza, ma un equilibrio tra estetica, tecnologia e versatilità. La gamma Super Hybrid racconta un cambiamento culturale prima ancora che tecnico, dove il lusso si misura nella qualità dell’esperienza e nella libertà di movimento. Una visione che guarda avanti, ma che conserva il fascino senza tempo delle grandi auto da viaggio.