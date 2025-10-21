Alfa Romeo Junior Q4: la compatta integrale che conquista Torino

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è un filo rosso che attraversa Torino nell’ ultimo weekend di settembre: il rombo delle Alfa Romeo. Dal Salone dell’Auto in Piazza Castello al MAUTO, fino al Festival Car di Revigliasco, il marchio del Biscione accende la scena con due anime: da un lato Junior Ibrida Q4, novità assoluta con trazione integrale; dall’altro la leggendaria 33 Stradale, ieri come oggi simbolo di bellezza e audacia.

Junior la piccola che non teme nulla

Al centro di Piazza Castello, nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 si presenta come la compatta sportiva che porta la trazione integrale nel segmento premium. Un’auto che non conosce compromessi: 145 CV complessivi grazie alla sinergia tra motore turbo 1.2 e due unità elettriche, una davanti e una dietro, capaci di sprigionare fino a 1900 Nm sulle ruote posteriori.

Il segreto è la Power Looping Technology, che assicura trazione anche a batteria scarica, e un assetto raffinato con sospensioni MultiLink posteriori. Elegante e aggressiva, Junior Q4 veste il nuovo scudetto “Leggenda”, cerchi da 18” e interni ricercati, completati da infotainment da 10.25” e guida autonoma di livello 2.

Un mix pensato per sportivi, professionisti e famiglie che vogliono sicurezza e piacere di guida senza rinunciare allo stile.

La magia della 33 Stradale

Il viaggio continua al MAUTO, dove per la prima volta sono esposte fianco a fianco la 33 Stradale del 1967 e la nuova 33 Stradale, autentica opera d’arte su ruote costruita in soli 33 esemplari. È un confronto emozionante: da una parte il capolavoro firmato Franco Scaglione, nato dalle corse e oggi leggenda senza tempo; dall’altra la coupé del 2025, scolpita a mano dalla Carrozzeria Touring Superleggera e spinta da un V6 biturbo da 630 CV capace di toccare i 333 km/h.

Due epoche, stesso DNA: il coraggio di trasformare il sogno in realtà.

Torino capitale dell’automobile

Il weekend piemontese si completa con il Festival Car di Revigliasco, concorso d’eleganza che accoglie rarità da tutto il mondo. Qui la nuova 33 Stradale è ospite d’onore, già percepita come “instant classic”. Tra sfilate, raduni ed esposizioni, Torino si conferma capitale dell’automobile, luogo dove passato e futuro convivono in un dialogo continuo.

E mentre gli appassionati sognano davanti ai capolavori del Biscione, Junior Ibrida Q4 porta l’eredità Alfa Romeo tra le mani di una nuova generazione di guidatori, scrivendo oggi la prossima pagina di una storia che non smette mai di emozionare.