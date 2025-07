Lancia Ypsilon HF Line: ritorno alle origini con lo sguardo al futuro

La nuova Lancia Ypsilon HF Line segna il ritorno di una sigla storica, reinterpretata in chiave contemporanea per portare su strada un concetto di sportività accessibile e quotidiana.

Il debutto è sul tracciato di Balocco per la nuova versione della Ypsilon che si presenta con una meccanica mild-hybrid da 110 CV, un’estetica profondamente ispirata al motorsport e una dotazione tecnologica di alto livello. È il primo passo di una strategia chiara: riportare il marchio italiano nel panorama delle compatte sportive, con un prodotto pensato per distinguersi.

Un powertrain equilibrato con anima dinamica

Ypsilon HF Line è spinta da un motore 1.2 mild-hybrid a 3 cilindri con sistema a 48V, capace di sviluppare 110 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico.

Le prestazioni sono brillanti per il segmento: 0-100 km/h in 9,3 secondi, velocità massima di 190 km/h, con consumi ed emissioni contenuti (105 g/km di CO₂ in ciclo WLTP).

Questa configurazione permette alla HF Line di unire agilità e reattività nella guida urbana ad un comportamento più dinamico sul misto, con una taratura pensata per il piacere di guida quotidiano.

Stile HF: estetica sportiva con richiami storici

Il design della nuova HF Line riprende i codici visivi dell’heritage Lancia ma li rilegge con un approccio moderno. Il nuovo logo HF con l’Elefantino Rosso, inserito su paraurti dedicati, badge scuri, passaruota muscolosi e cerchi in lega da 17”, definisce un’estetica grintosa e curata.

All’interno spiccano i sedili sportivi con lavorazione “a cannelloni” e cuciture arancioni, la plancia blu elettrico, il volante in pelle traforata con logo HF e la pedaliera in alluminio. L’ambiente è sportivo ma non estremo, progettato per mantenere un equilibrio tra design e comfort.

Tecnologia da segmento superiore

Lancia posiziona la HF Line ai vertici del segmento anche in termini di dotazioni tecnologiche. Il sistema infotainment S.A.L.A. è integrato in due schermi da 10,25”, con grafica HF personalizzata, Apple CarPlay e Android Auto wireless, e ricarica wireless per smartphone.

Il pacchetto ADAS è completo: guida autonoma di livello 2, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, avviso angolo cieco, rilevamento stanchezza conducente e telecamere a 360 gradi.

Una dotazione che raramente si trova in questa fascia di prezzo e che conferma la volontà del marchio di offrire un prodotto premium a un pubblico ampio.

Prezzo competitivo, contenuti concreti

Ypsilon HF Line è già disponibile negli showroom a partire da 22.450 euro o con una formula finanziaria da 129 euro al mese, posizionandosi come un’alternativa credibile alle compatte premium del mercato, con in più un’identità stilistica forte e riconoscibile.

Disponibile in tre colorazioni (Bianco Quarzo, Arancio Lava, Nero Ardesia), può essere personalizzata anche con tetto nero a contrasto, per un ulteriore tocco distintivo.

L’anima HF tra passato e futuro

Il ritorno della sigla HF (High Fidelity) non è solo estetico. Lancia ha scelto di rilanciare una delle sue firme più iconiche con un progetto credibile, che parte dalla HF Line e si completerà con l’arrivo, dopo l’estate, della Ypsilon HF 100% elettrica da 280 CV.

Entrambe le vetture condividono lo stesso spirito: portare su strada un nuovo concetto di sportività italiana, fatto di controllo, prestazioni, stile e tecnologia.