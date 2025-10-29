Lepas conquista il Salone dell’auto di Torino

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Debutta in grande stile al Salone dell’Auto di Torino nuova Lepas L8, SUV Super Hybrid plug-in che promette consumi record ed eleganza da passerella. Un arrivo che segna la prima europea del brand e apre ufficialmente il suo percorso in Italia.

Una première tutta europea

Per Lepas, il Salone dell’Auto di Torino è il palcoscenico ideale: un evento che celebra il futuro della mobilità e che quest’anno vede la prima europea del SUV L8. Dopo il debutto globale del marchio ad aprile, questo nuovo capitolo consolida l’espansione internazionale, rafforzata dalla solidità del Gruppo Chery, leader mondiale nelle esportazioni di veicoli a nuova energia da 22 anni consecutivi.

“Drive Your Elegance”

Il nome Lepas nasce dall’unione di “LEAP” e “PASSION” e porta con sé una filosofia precisa: “Drive Your Elegance”. Non un semplice claim, ma una promessa a chi cerca un’auto capace di riflettere il proprio stile di vita sofisticato, unendo design, valore e sicurezza. Per Lepas, guidare non significa soltanto spostarsi: è esprimere se stessi con grazia e padronanza.

Leopard Aesthetics, il design che corre

Il linguaggio stilistico “Leopard Aesthetics” ispira linee fluide, fari verticali e proporzioni aggraziate. L8 sembra catturare la potenza elegante di un leopardo in corsa, con una presenza scenica che si distingue sia nelle forme aerodinamiche sia nei dettagli curati.

Tecnologia da primato

Il cuore di L8 è il suo sistema Super Hybrid plug-in, con un’efficienza termica del 44,5% e un’autonomia che supera i 1.300 km. Numeri che la posizionano ai vertici mondiali, con consumi ridottissimi e un’esperienza di viaggio che unisce comfort e silenzio, grazie all’abitacolo ultra-spazioso e al sistema attivo di riduzione del rumore.

Una strategia globale

L8 è solo il primo passo: entro tre anni arriveranno altri cinque modelli, tra cui L6 e L4, per coprire i segmenti più richiesti. Con 1.200 punti vendita previsti a livello globale e l’obiettivo di raggiungere 500.000 unità vendute l’anno, Lepas punta a diventare un nuovo riferimento per la mobilità premium.

Italia come vetrina

Distribuito da Omoda & Jaecoo Automotive Italy Srl, Lepas sceglie l’Italia per la sua prima europea: un segnale chiaro di quanto il nostro Paese resti un punto di riferimento imprescindibile per chi vuole legare automotive ed eleganza.