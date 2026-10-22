LEPAS L8, l’eleganza diventa Super Hybrid: il nuovo SUV cinese debutta in Italia con 279 CV

Il marchio premium del Gruppo Chery punta su design ricercato, tecnologia e comfort. La nuova L8 promette fino a 90 chilometri in elettrico e oltre mille di autonomia complessiva, con prezzi a partire da 41.700 euro

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Un nuovo marchio, una nuova interpretazione dell’eleganza automobilistica e una strategia che guarda con particolare attenzione all’Italia. LEPAS, brand smart premium del Gruppo Chery, entra nel mercato nazionale con la L8, un SUV ibrido plug-in che combina prestazioni, abitabilità e una dotazione tecnologica particolarmente ricca. Dopo le apparizioni nei principali appuntamenti italiani dedicati al design, alla moda e all’automobile, il modello è stato protagonista del primo Media Test Drive nazionale sulle strade della Romagna, nei dintorni di Forlì. Un debutto che segna un nuovo capitolo nell’espansione dei costruttori cinesi in Europa.

LEPAS, l’eleganza come nuova identità del Gruppo Chery

Il panorama automobilistico italiano si arricchisce di un nuovo protagonista. Si chiama LEPAS e nasce all’interno del Gruppo Chery, uno dei maggiori costruttori automobilistici cinesi, con l’ambizione di conquistare una clientela che cerca qualcosa di più della semplice mobilità. Non soltanto tecnologia e prestazioni, dunque, ma un’automobile capace di interpretare il gusto contemporaneo attraverso un linguaggio stilistico riconoscibile, materiali ricercati e una particolare attenzione al benessere a bordo.

Il nome LEPAS richiama i concetti di leap, salto in avanti, e passion, passione, mentre il leopardo diventa il riferimento simbolico del suo linguaggio estetico. Non a caso, il motto scelto è Drive Your Elegance, un invito a considerare l’automobile come espressione della propria personalità.

L’Italia riveste un ruolo strategico nel progetto internazionale del marchio. Dopo Omoda & Jaecoo, LEPAS rappresenta un ulteriore tassello della presenza del Gruppo Chery nel nostro Paese, destinata ad ampliarsi con l’arrivo di CHERY e iCAUR. Una strategia multimarca che punta a intercettare esigenze differenti, mantenendo un’identità specifica per ciascun brand.

Il percorso italiano di LEPAS è cominciato con la première europea al Salone Auto Torino 2025 ed è proseguito attraverso appuntamenti lontani dai tradizionali saloni automobilistici: dalla Milano Design Week a Pitti Uomo, fino alla Mostra del Cinema di Venezia. Una scelta precisa, che racconta la volontà di posizionare il marchio nell’universo del lifestyle e del design prima ancora che in quello strettamente automobilistico.

LEPAS L8, un SUV che guarda al mondo premium

La prima protagonista di questa nuova avventura è la L8, SUV lungo 4,69 metri, largo 1,87 e alto 1,69, con un passo di 2,80 metri. Dimensioni che permettono di coniugare una presenza importante su strada con un abitacolo generoso, progettato per ospitare comodamente cinque persone.

Il design segue la filosofia denominata Leopard Aesthetics, ispirata all’eleganza e alla tensione muscolare del leopardo. Il frontale è caratterizzato da una grande calandra con trama a diamante e da gruppi ottici sottili, la cui firma luminosa richiama lo sguardo del felino. Le superfici laterali sono pulite, le maniglie integrate nella carrozzeria contribuiscono all’equilibrio delle proporzioni e le modanature nere lucide aggiungono un tocco di raffinatezza.

L’insieme restituisce l’immagine di un SUV contemporaneo, che cerca di distinguersi senza ricorrere a soluzioni eccessivamente aggressive. I cerchi in lega da 19 o 20 pollici, secondo l’allestimento, completano una silhouette solida e dinamica. Anche la scelta delle tinte contribuisce a definire il carattere della vettura. Accanto al più tradizionale Himalayan White trovano spazio colori come Norwegian Forest Green, Provence Purple e Mariana Black, fino all’Iceland Lava Matte Gray, riservato alla versione più ricca.

Un abitacolo progettato per il benessere

Se l’esterno punta sull’identità stilistica, è nell’abitacolo che LEPAS cerca di esprimere la propria interpretazione del lusso contemporaneo. Il concetto è quello di uno spazio da vivere, dove comfort, tecnologia e qualità percepita devono convivere senza complicare l’esperienza quotidiana.

La plancia è dominata da un display centrale verticale da 13,2 pollici, affiancato da una strumentazione digitale da 10,2 pollici. L’architettura è essenziale, con superfici ordinate e un’impostazione che lascia spazio anche ai comandi fisici per le funzioni principali, una scelta apprezzabile in un’epoca in cui molte automobili affidano quasi ogni operazione agli schermi.

Il sistema multimediale utilizza un processore Qualcomm Snapdragon 8155 e comprende navigazione, aggiornamenti software da remoto, connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, assistente vocale e ricarica a induzione dello smartphone da 50 watt. Particolarmente curato il comfort dei sedili. Nell’allestimento Elegance quelli anteriori sono regolabili elettricamente, riscaldati, ventilati e dotati di funzione massaggio, mentre il conducente dispone anche della memoria della posizione e del supporto lombare. I rivestimenti in similpelle, l’illuminazione ambientale configurabile fino a 256 colori e il grande tetto panoramico apribile contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente.

La qualità del viaggio passa anche attraverso il silenzio: parabrezza e finestrini anteriori adottano vetri fonoisolanti, affiancati da un sistema elettronico di attenuazione del rumore. Sulla versione Elegance è inoltre disponibile un impianto audio Sony con otto altoparlanti. Non manca l’attenzione alla praticità. Il bagagliaio offre 507 litri, che diventano 1.314 abbattendo i sedili posteriori. Questi ultimi dispongono anche di schienali reclinabili, mentre i sedili anteriori possono assumere una posizione completamente distesa.

Super Hybrid, 279 CV e fino a 90 chilometri senza benzina

Sotto la carrozzeria della LEPAS L8 si trova il sistema ibrido plug-in Super Hybrid, uno degli elementi centrali del progetto. L’architettura abbina un motore benzina 1.5 TGDi a ciclo Miller da 143 CV a un propulsore elettrico di trazione da 204 CV e a un secondo motore elettrico con funzione di generatore. La potenza complessiva dichiarata è di 279 CV, con una coppia di 365 Nm, trasmessa alle ruote anteriori attraverso la trasmissione ibrida dedicata DHT150.

Le prestazioni sono interessanti per una vettura di questa categoria: accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e velocità massima di 180 km/h. Ma la vera peculiarità del sistema riguarda la gestione dell’energia. La batteria al litio-ferro-fosfato da 18,4 kWh consente, secondo il ciclo WLTP, di percorrere fino a 90 chilometri in modalità completamente elettrica, che diventano 123 nel ciclo urbano.

Numeri che, nelle condizioni d’impiego favorevoli e con una ricarica regolare, permettono di affrontare molti spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore termico. Quando invece si affrontano viaggi più lunghi, il sistema gestisce automaticamente l’intervento del propulsore a benzina, privilegiando l’efficienza nelle diverse condizioni di marcia. Grazie anche al serbatoio da 60 litri, l’autonomia complessiva dichiarata supera i mille chilometri.

Il consumo omologato nel ciclo WLTP combinato ponderato è di 2,2 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO₂ pari a 53 grammi per chilometro. Valori che, come per tutte le ibride plug-in, dipendono sensibilmente dalla frequenza delle ricariche e dall’effettivo utilizzo della componente elettrica.

Ricarica rapida e tecnologia al servizio della quotidianità

Un elemento distintivo della L8 è la possibilità di effettuare la ricarica anche in corrente continua, una soluzione ancora poco diffusa fra le ibride plug-in di questa fascia. La potenza massima raggiunge i 40 kW, permettendo di passare dal 30 all’80% della batteria in circa 20 minuti. In corrente alternata, invece, la ricarica avviene fino a 6,6 kW, con un tempo dichiarato di circa 160 minuti dal 25 al 100%.

La vettura dispone inoltre della tecnologia Vehicle-to-Load, che permette di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni attraverso una presa a 220 volt, con una potenza fino a 6,6 kW. Una funzione utile durante viaggi, attività all’aperto o situazioni nelle quali occorra disporre di una fonte di energia indipendente.

Sul fronte della sicurezza, la LEPAS L8 propone una struttura realizzata con un’elevata percentuale di acciai ad alta resistenza e un pacchetto completo di assistenza alla guida. Tra i dispositivi figurano il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento dei limiti di velocità e l’assistenza nella guida in coda. Il sistema di telecamere offre inoltre una visualizzazione panoramica a 540 gradi, utile soprattutto nelle manovre e nei passaggi più stretti.

La versione Elegance aggiunge anche il parcheggio automatico e quello gestibile da remoto. Gli airbag sono otto sulla Essence e dieci sulla Elegance.

Due allestimenti e prezzi da 41.700 euro

La gamma italiana è articolata in due versioni, entrambe equipaggiate con il sistema plug-in Super Hybrid da 279 CV. La Essence, proposta a 41.700 euro chiavi in mano, comprende già cerchi in lega da 19 pollici, fari Full LED, climatizzatore automatico bizona, strumentazione digitale, display centrale da 13,2 pollici, telecamera panoramica, sistemi di assistenza alla guida e connettività wireless per smartphone.

La Elegance, disponibile a 44.700 euro, arricchisce la dotazione con cerchi da 20 pollici, rivestimenti in similpelle, sedili anteriori elettrici con riscaldamento, ventilazione e massaggio, tetto panoramico apribile, impianto audio Sony, parcheggio automatico e da remoto e portellone elettrico. La differenza di 3.000 euro fra i due allestimenti rappresenta una scelta commerciale precisa: offrire una versione d’ingresso già completa e una variante superiore con contenuti tipicamente associati a vetture di categoria e prezzo più elevati.

A sostegno del debutto arriva anche una garanzia di sette anni o 150.000 chilometri, con chilometraggio illimitato nei primi tre anni, mentre batteria e componenti elettrici sono coperti per otto anni o 160.000 chilometri.

La sfida italiana: costruire un marchio, non soltanto vendere un’automobile

Il debutto della LEPAS L8 racconta qualcosa di più dell’arrivo di un nuovo SUV. È un ulteriore segnale dell’evoluzione dell’industria automobilistica cinese, sempre più interessata a costruire marchi con una propria personalità, capaci di competere non soltanto sul prezzo, ma anche sul terreno del design, della tecnologia e dell’esperienza di utilizzo. La strategia commerciale italiana prevede una rete di 60 showroom, dei quali, secondo i dati presentati a settembre, 53 già operativi, compresi quelli con allestimento temporaneo. Un’infrastruttura fondamentale per un marchio che deve ancora conquistare la fiducia degli automobilisti.

E la L8 rappresenta soltanto il primo passo. Nel corso del 2027 la famiglia LEPAS è destinata ad ampliarsi con i SUV L6 e L4, previsti con motorizzazioni elettrificate.

Resta naturalmente la sfida più importante: trasformare una proposta interessante sulla carta in una presenza riconoscibile e duratura sulle strade italiane. Perché nell’automobile, soprattutto quando si parla di eleganza e qualità, non bastano le promesse. Contano la sostanza, l’affidabilità e la capacità di accompagnare il cliente nel tempo.

Con la L8, LEPAS mette sul tavolo argomenti concreti: 279 CV, un’autonomia elettrica dichiarata di 90 chilometri, oltre mille chilometri complessivi, un abitacolo ricco di contenuti e un prezzo competitivo rispetto alle ambizioni premium del progetto. La partita, per il nuovo marchio del Gruppo Chery, è appena cominciata.