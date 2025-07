Mazda CX-5, il SUV che veste bene ogni giorno

Eleganza giapponese, proporzioni nuove e dettagli da intenditori: quando il design non segue la moda, la detta.

C’è chi progetta un SUV per stupire e chi per durare. Mazda fa parte della seconda scuola: quella che affina, scolpisce, semplifica. E nel farlo, dà forma a un’idea di design che non urla, ma resta. Con nuova CX-5 model year 2025, il marchio di Hiroshima torna a parlare il suo linguaggio estetico fatto di proporzioni giuste, linee pulite e una bellezza senza tempo. Perché l’auto, come un abito ben tagliato, deve saper stare addosso a chi la guida.

Kodo Design, l’arte del silenzio visivo

Ogni linea della CX-5 sembra tracciata a mano, come un ideogramma. Lo stile Kodo Design, che da oltre un decennio guida l’identità Mazda, qui evolve senza strappi. Il frontale si fa più alto, l’anteriore più slanciato, mentre la carreggiata posteriore si allarga per trasmettere più solidità. Risultato? Una silhouette più sicura, proporzionata, dinamica anche da ferma.

La firma luminosa è discreta, gli inserti scuri della versione Homura raffinati ma mai aggressivi. Il nuovo linguaggio estetico si ispira al concetto di “Wearable Gear”: CX-5 è pensata come un capo di design che si indossa tutti i giorni. Comoda, funzionale, bella senza eccessi. Un SUV che non segue le mode. Le interpreta.

Più spazio, più presenza

Non è solo una questione di stile: le nuove proporzioni migliorano anche la vita a bordo. Cresce la lunghezza (ora 4,57 metri), aumenta l’abitabilità, si amplia il bagagliaio (fino a 583 litri). Ma tutto è disegnato con misura: nessuna ostentazione, solo eleganza funzionale. È un SUV che non vuole dominare la strada a colpi di muscoli, ma conquistarla con intelligenza.

Ufficio Stampa Mazda

Dentro, il lusso del minimalismo

Anche l’interno racconta una bellezza sobria e curata. Plancia lineare, materiali morbidi, sedili ridisegnati per offrire comfort sartoriale. Lo schermo centrale cresce (fino a 15,6”), ma resta integrato. Il quadro strumenti da 10,25” è pulito, nitido, mai invasivo. Un ambiente che sa di equilibrio giapponese e qualità senza fronzoli.

Bellezza che pensa

Mazda non separa estetica e ingegneria. Ogni scelta ha uno scopo: migliorare l’aerodinamica, la visibilità, il piacere di guida. Ecco perché CX-5 convince chi guarda, ma conquista chi guida. Con il nuovo motore mild hybrid e-SkyactivG 2.5, più efficiente e fluido, con una trasmissione automatica ricalibrata, e una gamma ADAS completa che protegge senza invadere.

Il design che rassicura

Nuova CX-5 non ha bisogno di stupire. Basta osservarla per capire che è un progetto maturo, pensato per chi ama l’automobile come oggetto d’uso e di bellezza quotidiana. Per chi sceglie capi che durano, tagli che restano, linee che non passano mai davvero di moda. È il SUV per chi ha capito che la sobrietà è il nuovo lusso. E che l’eleganza, come le buone idee, nasce da ciò che si toglie, non da ciò che si aggiunge.