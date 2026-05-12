Motore V12 ibrido da 1080 CV, la Lamborghini a cielo aperto più potente di sempre

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Automobili Lamborghini svela la sua ultima creazione “Few Off”, la Fenomeno Roadster, un’esclusiva hypercar cabriolet prodotta in soli 15 esemplari. Questa vettura, presentata durante la Lamborghini Arena, rappresenta l’apice della potenza e del design, ereditando una tradizione di modelli scoperti unici iniziata nel 2009.

La Fenomeno Roadster si distingue per il suo powertrain ibrido V12 da 1080 CV, che la rende la roadster più potente mai realizzata dalla casa di Sant’Agata Bolognese. Derivata dalla versione coupé presentata l’anno precedente, questa supersportiva a due posti unisce performance estreme, tecnologie derivate dal motorsport e un design innovativo firmato dal Centro Stile Lamborghini. Il nome, fedele alla tradizione del marchio, evoca la forza e l’unicità di questo modello, pensato per un ristretto gruppo di collezionisti.

La Fenomeno Roadster vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e una velocità massima superiore ai 340 km/h. Il telaio, ispirato all’aerospaziale, garantisce un eccellente rapporto peso/potenza e rigidità, mentre gli ammortizzatori regolabili manualmente e il sistema frenante carboceramico di derivazione racing assicurano prestazioni impeccabili su strada e in pista.

L’aerodinamica è stata completamente riprogettata per massimizzare l’efficienza anche a cielo aperto, con soluzioni innovative che ottimizzano il raffreddamento e la stabilità. Gli interni riflettono la filosofia “Feel Like a Pilot”, con materiali pregiati e un sistema di controllo digitale ispirato all’aviazione. La livrea bicolore, blu e rosso, rende omaggio alla prima Lamborghini Roadster, la Miura Roadster del 1968, e ai colori di Bologna, con cui la Casa di Sant’Agata ha un forte legame storico.

La Fenomeno Roadster segna un nuovo capitolo nell’elettrificazione del brand, introducendo la prima supersportiva a due posti con un propulsore HPEV V12 ibrido.