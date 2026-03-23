Nuova Audi Q5 Plug-in Hybrid: il SUV che riscrive le regole dell’autonomia

Prestazioni da sportiva, autonomia elettrica da city car e la possibilità di ricaricare mentre si viaggia. Nuova Audi Q5 e-hybrid non è solo un SUV tecnologico: è un nuovo modo di vivere il movimento, dove efficienza e piacere di guida trovano finalmente un equilibrio.

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

E’ il viaggio la vera cartina al tornasole di un auto che cambia le regole del gioco. Magari partendo da Milano in una mattina d’inverno, puntando verso Viareggio lungo l’autostrada della Cisa. È lì, tra traffico urbano, tratti autostradali e curve appenniniche, che nuova Audi Q5 e-hybrid racconta la sua vera natura: un SUV capace di unire potenza, eleganza e una sorprendente intelligenza energetica.

Audi ha preso il suo modello più venduto al mondo e lo ha trasformato in un laboratorio di equilibrio. La nuova generazione di Q5 plug-in hybrid nasce per dimostrare che elettrico e benzina possono convivere senza compromessi. Il risultato è un SUV premium che non chiede al guidatore di cambiare abitudini, ma si adatta alla vita reale.

L’equilibrio perfetto: dove il 2.0 TFSI incontra l’intelligenza elettrica

Sotto il cofano lavora il motore 2.0 TFSI a benzina abbinato a un propulsore elettrico integrato nel cambio S tronic a sette rapporti. La potenza complessiva arriva fino a 299 o 367 cavalli, valori che trasformano questo SUV in una vera gran turismo travestita da auto familiare. La versione più potente accelera da 0 a 100 km/h in poco più di cinque secondi, ma ciò che sorprende davvero è la fluidità con cui le due anime, elettrica e termica, dialogano tra loro.

Battery Charge: la tecnologia che trasforma il viaggio in energia

La batteria da 25,9 kWh consente di percorrere oltre 100 chilometri in modalità elettrica. Nella quotidianità urbana significa poter attraversare la città senza emissioni locali, muovendosi in silenzio tra ufficio, casa e appuntamenti. Ma la vera rivoluzione arriva quando si lascia la città alle spalle.

Audi ha introdotto una funzione chiamata Battery Charge, che permette al motore termico di ricaricare la batteria mentre l’auto è in movimento. In autostrada, a velocità costante, Q5 e-hybrid diventa quasi un piccolo generatore su ruote: la batteria può recuperare energia fino al 75%, trasformando il viaggio in un ciclo continuo di utilizzo e rigenerazione.

È un dettaglio tecnico che cambia completamente la filosofia del plug-in. Non solo tecnologia che pianifica con precisione millimetrica, ma un sistema dinamico che lavora per il guidatore.

Immaginiamo il viaggio Milano-Viareggio. Si parte dall’area metropolitana utilizzando l’energia elettrica accumulata durante la notte. Una volta entrati in autostrada, la modalità ibrida gestisce automaticamente la trazione e, grazie alla funzione Battery Charge, la batteria può recuperare energia durante la marcia. Quando si scende verso la costa toscana e si entra nelle strade urbane, l’auto può tornare a viaggiare in elettrico puro, silenziosa e raffinata.

Un viaggio senza ansie e senza soste obbligate per ricaricare

Anche la dinamica di guida racconta l’identità di questo SUV. La nuova piattaforma Premium Platform Combustion garantisce una rigidità torsionale elevata e un comportamento su strada preciso. Lo sterzo progressivo e la trazione integrale quattro assicurano stabilità e sicurezza anche nei tratti più impegnativi. Con le sospensioni pneumatiche adattive, l’altezza da terra può variare fino a 60 millimetri, rendendo la Q5 pronta anche per percorsi più avventurosi.

Salotto digitale: il minimalismo tecnologico firmato Audi

All’interno, il design segue la filosofia del minimalismo tecnologico tipica di Audi. Il palcoscenico digitale è dominato dal – Audi Virtual Cockpit Plus – da 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici. Il sistema operativo Android Automotive OS permette di integrare applicazioni e servizi digitali direttamente nell’auto, mentre l’assistente vocale intelligente rende l’interazione con la vettura sempre più naturale.

Il risultato è un abitacolo che unisce lusso discreto e tecnologia avanzata, trasformando ogni viaggio in un’esperienza immersiva. Nuova Audi Q5 e-hybrid dimostra che l’elettrificazione può essere elegante, potente e soprattutto concreta. Non è un’auto che pretende rivoluzioni radicali nelle abitudini di chi guida. È un SUV che accompagna il cambiamento con naturalezza, offrendo la libertà di scegliere ogni giorno come muoversi: elettrico in città, ibrido in autostrada, dinamico sulle strade panoramiche.

E quando si arriva a Viareggio, con il mare davanti e il motore in silenzio, si capisce che la vera innovazione non è solo nella tecnologia. È nella sensazione di viaggiare senza limiti, con la leggerezza di chi sa che il futuro può essere cambiamento , un cambiamento molto piacevole da guidare.