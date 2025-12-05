Nuova FIAT 500 Hybrid, cuore italiano: dimensioni e consumi

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

La nuova FIAT 500 Hybrid inaugura un capitolo inedito per FIAT e segna, al tempo stesso, il ritorno simbolico del modello nello storico stabilimento di Mirafiori. La fabbrica torinese torna infatti al centro delle strategie di Stellantis e potrà incrementare la produzione fino a raggiungere l’obiettivo delle 100.000 unità annue.

LA GAMMA

La gamma della nuova 500 Hybrid comprende tre varianti di carrozzeria — Hatchback, Tre Più Uno (ordinabile dal 2026) e Cabrio — disponibili negli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA. A queste si aggiunge l’edizione speciale di lancio TORINO, un omaggio alla città che da sempre rappresenta la casa di FIAT.

MOTORE

Sotto il cofano batte un cuore tutto italiano: un motore FireFly mille da tre cilindri con 65 cavalli, abbinato a un cambio manuale a sei marce.

DIMENSIONI

Le dimensioni rimangono compatte: 3,63 metri di lunghezza e 1,88 metri di larghezza. I consumi dichiarati sono pari a 5,3 litri ogni 100 chilometri.

ALLA GUIDA

Alla guida ogni viaggio diventa semplice grazie a equipaggiamenti come l’avviamento senza chiave, il climatizzatore automatico, il cruise control e sensori per il crepuscolo, la pioggia e il parcheggio. Tutta la tecnologia è integrata in un display da 10,25 pollici, che supporta Apple CarPlay wireless, Android Auto e vari servizi connessi.

PREZZI

Al lancio, la versione Torino sarà disponibile a 16.950 euro, mentre il listino della gamma parte da 19.900 euro.