Nuova Fiat 500 Hybrid: l’icona italiana che guarda avanti senza dimenticare Mirafiori

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Certe storie non finiscono mai davvero: fanno solo un giro più lungo. Nuova Fiat 500 Hybrid torna nelle concessionarie italiane con l’eleganza di un grande classico che sa rinnovarsi, portando con sé tecnologia ibrida, spirito urbano e quel fascino tutto italiano che attraversa generazioni.

Dopo una settimana-evento a Torino, la città che l’ha vista nascere nel 1957, 500 Hybrid debutta ufficialmente in tutti gli showroom Fiat dallo scorso fine novembre.

Un ritorno che profuma di casa

Il nuovo capitolo di 500 passa inevitabilmente da Mirafiori, lo storico stabilimento torinese che torna protagonista produttivo. Un cerchio che si chiude con grazia, perché 500 non è solo una city car: è un simbolo culturale, un modo di stare al mondo, una compagna di vita che ha attraversato epoche, mode e rivoluzioni senza mai perdere il sorriso.

“Sei bellissima”: quando l’auto diventa relazione

In concessionaria l’accoglienza è tutta giocata sull’emozione. Il claim “Sei bellissima” diventa esperienza: wall dedicati, lettere da scrivere, ricordi da condividere. Perché 500 non si guarda soltanto, si racconta. Da sempre è una macchina che crea legami, conserva memorie, parla italiano in qualsiasi lingua venga guidata.

500 Hybrid: tre anime, un solo stile

La gamma si articola su tre varianti di carrozzeria – Hatchback, 3+1 (disponibile dall’inizio del 2026) e Cabrio – declinate in quattro identità. La versione POP, essenziale e chic senza sforzo, è l’ingresso ideale nel mondo 500. ICON è il cuore pulsante della gamma: connessa, moderna, perfetta per la città che cambia. LA PRIMA gioca invece la carta del lusso discreto, con finiture premium e dotazioni esclusive. A fare da ciliegina, la serie speciale di lancio TORINO, omaggio dichiarato alla città-madre, proposta solo su Hatchback.

Ibrida, accessibile, concreta

Sotto il vestito iconico batte un cuore ibrido pensato per la quotidianità reale. Fiat 500 Hybrid POP è proposta a un prezzo promozionale di 16.950 euro in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia, con prime consegne previste da gennaio 2026. Una scelta concreta, quasi old school nel senso più nobile: accessibilità, efficienza e buon senso, senza rinunciare allo stile.

Tradizione che sa innovare

In tempi di rivoluzioni lampo e mode effimere, nuova 500 Hybrid fa una scelta controcorrente: evolve senza stravolgersi. Resta fedele a se stessa, come fanno le cose ben fatte. Basta guardarle. E, inevitabilmente, dire: sei davvero bellissima.