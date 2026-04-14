Nuova Mazda CX-5: il SUV che interpreta il futuro con eleganza giapponese

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è qualcosa di profondamente rassicurante nella continuità. E nuova Mazda CX-5 lo sa. Come sempre si propone in versione nuova senza stravolgere, ma evolvendo.. Non rincorre le mode, le interpreta con la sicurezza di chi conosce bene la propria identità. Terza generazione di un modello che ha conquistato oltre 5 milioni di clienti nel mondo, questo SUV torna con una maturità stilistica e tecnologica che parla di armonia, efficienza e piacere autentico della guida.

Kodo Design: l’eleganza del movimento

Il linguaggio stilistico Kodo evolve senza perdere la sua anima. Le superfici sono tese, pulite, attraversate da riflessi che valorizzano la carrozzeria e rafforzano la percezione di solidità. Il passo cresce di 115 mm, migliorando proporzioni e abitabilità, mentre la postura su strada appare più sicura e stabile. Mazda continua a lavorare su un’estetica che non è mai solo forma, ma espressione di equilibrio tra emozione e funzionalità. Il concetto di “Wearable Gear” racconta proprio questo: un’auto pensata per adattarsi allo stile di vita quotidiano, elegante come un capo sartoriale, ma pronta ad affrontare ogni situazione.

Rightsizing: la potenza giusta, senza eccessi

Mazda resta fedele ad una filosofia quasi controcorrente: invece del downsizing con turbocompressore, sceglie un’architettura aspirata di cilindrata più generosa. Il nuovo 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid da 141 CV offre una risposta progressiva, una coppia di 238 Nm e una sensazione di controllo naturale, soprattutto ai regimi medio-bassi. Il sistema Mazda M Hybrid a 24V recupera energia in frenata, supporta il motore nelle accelerazioni e migliora l’efficienza complessiva, garantendo una guida fluida e silenziosa.

Risultato? Un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 10,5 secondi e consumi WLTP da 7,0 l/100 km per la versione a trazione anteriore.

Jinba Ittai: la connessione tra auto e guidatore

La sensazione di armonia tra conducente e vettura resta il cuore della filosofia Mazda. Le sospensioni sono state ritarate per migliorare comfort e stabilità, mentre il sistema i-Activ AWD lavora in sinergia con il G-Vectoring Control Plus per ottimizzare la dinamica di guida in curva. La struttura utilizza acciai ad altissima resistenza, migliorando rigidità e precisione di risposta, con una guida più intuitiva e meno affaticante anche nei lunghi viaggi.

Tecnologia umanocentrica: digitale ma intuitiva

Nuova CX-5 introduce per la prima volta Google integrato con Google Assistant e aggiornamenti OTA, trasformando l’esperienza digitale in qualcosa di naturale e immediato.

Il display centrale da 12,9 o 15,6 pollici dialoga con il quadro strumenti digitale e l’head-up display per creare un ecosistema chiaro e intuitivo, pensato per ridurre le distrazioni e migliorare la sicurezza.

Il risultato è un’interfaccia che ricorda lo smartphone, ma con un approccio più umano: tecnologia al servizio dell’esperienza, non il contrario.

Comfort e spazio: la famiglia al centro del progetto

La crescita del passo si traduce in più spazio per gambe e testa nella seconda fila, con porte posteriori più ampie che facilitano l’accesso e l’installazione dei seggiolini. Il bagagliaio raggiunge 583 litri, fino a 2.019 litri con sedili abbattuti, offrendo una versatilità perfetta per la vita quotidiana e il tempo libero. Il design degli interni riflette il principio giapponese del “Ma”: spazio, armonia e semplicità visiva per creare un ambiente rilassante e funzionale.

Sicurezza ai massimi livelli

CX-5 integra una suite completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui Smart Brake Support, Blind Spot Monitoring e Driver Emergency Assist, progettati per migliorare consapevolezza e sicurezza in ogni situazione. Il risultato è un SUV pensato per proteggere, assistere e semplificare la guida quotidiana, con tecnologie intuitive che lavorano in modo discreto ma efficace.

Prezzo e gamma

Nuova Mazda CX-5 è disponibile negli allestimenti Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line e Homura, con prezzi a partire da 35.900 euro per la versione FWD mild hybrid da 141 CV. Una proposta che punta a un equilibrio concreto tra qualità percepita, tecnologia e valore nel tempo, mantenendo quella coerenza progettuale che rappresenta da sempre uno dei punti di forza del marchio giapponese.