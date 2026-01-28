Nuova Volkswagen T-Roc resta se stessa ma migliora in tutto

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

C’è chi cambia per moda e chi evolve per vocazione. Nuova Volkswagen T-Roc appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Arriva sul mercato italiano a inizio 2026 con una missione chiara: restare fedele a se stessa – quella compatta carismatica che ha conquistato l’Europa – ma farlo con un passo più adulto, più consapevole, decisamente più premium. E lo fa senza strappi, come piace alla tradizione Volkswagen: migliorando tutto, ma senza perdere l’identità.

Del resto, i numeri parlano da soli. Dal debutto nel 2017 a oggi, T-Roc ha superato i due milioni di unità prodotte ed è stata il SUV più venduto d’Europa. Un successo che non si tocca, si rifinisce. E questa seconda generazione è proprio questo: una T-Roc che cresce, si allunga, si raffina, ma resta immediatamente riconoscibile, come una vecchia conoscenza che ha cambiato guardaroba ma non carattere.

Design: stessa firma, più presenza

Il primo colpo d’occhio dice subito “T-Roc”, ma con un tono di voce più deciso. Il design evolve seguendo il nuovo family feeling Volkswagen, avvicinandosi a modelli come Tiguan e Tayron, senza però rinunciare ai suoi segni distintivi: la celebre modanatura laterale “a mazza da hockey”, le spalle posteriori muscolose, la linea del tetto leggermente coupé.

Cresce nelle dimensioni – 12 centimetri in più in lunghezza – e questo la fa sembrare quasi “mezza categoria” sopra. Merito anche di un’aerodinamica migliorata (Cx 0,29) e di un lavoro accurato sulle proporzioni, che la rende più piantata, più elegante, più adulta. Le luci fanno la loro parte: fari LED Matrix IQ.LIGHT, firma luminosa continua e logo Volkswagen illuminato. Dettagli che un tempo erano da segmento superiore, oggi diventano normalità. E, diciamolo, fanno la loro figura anche davanti al bar.

Interni: finalmente si gioca in casa Tiguan

Se fuori convince, è dentro che nuova T-Roc sorprende davvero. L’abitacolo fa un salto netto in avanti per qualità percepita, materiali e tecnologia. Superfici morbide, rivestimenti sostenibili ma eleganti, illuminazione ambientale e una plancia finalmente all’altezza delle aspettative di chi, da Volkswagen, pretende solidità e razionalità senza rinunciare allo stile.

Il cockpit digitale è ampio, leggibile, personalizzabile. Arrivano l’head-up display, i nuovi comandi fisici sul volante (sì, fisici: una notizia che farà sorridere i tradizionalisti), il climatizzatore fino a tre zone e persino i sedili con funzione massaggio sugli allestimenti più ricchi. Il messaggio è chiaro: comfort e usabilità tornano al centro, senza inutili complicazioni.

Anche lo spazio migliora sensibilmente. Più centimetri per le gambe dietro e un bagagliaio che arriva a 475 litri. È una compatta, ma non fa sentire nessuno in castigo, nemmeno nei viaggi lunghi o nelle gite improvvisate del weekend.

Motori: ibrido per tutti, senza eccezioni

Qui Volkswagen fa una scelta netta, e coerente con i tempi: nuova T-Roc è la prima del marchio con una gamma interamente elettrificata. Niente diesel, niente versioni “base” nostalgiche. Solo ibrido, declinato in modo intelligente.

Si parte dai mild hybrid 1.5 eTSI a 48 Volt da 116 e 150 CV, brillanti ed efficienti, con funzione di veleggiamento e disattivazione dei cilindri. Nel 2026 arriveranno il nuovo 2.0 eTSI mild hybrid da 204 CV con trazione integrale 4MOTION – per chi non vuole rinunciare a carattere e prestazioni – e il nuovo full hybrid 1.5, proposto in due livelli di potenza. Tutti con cambio automatico. Ordinato, razionale, molto Volkswagen.

E per gli appassionati veri, quelli che leggono la “R” come una promessa: sì, arriverà anche T-Roc R 4MOTION, ancora più potente, firmata Volkswagen R. Perché tradizione vuole che, anche in tempi moderni, un pizzico di sportività non si neghi a nessuno.

Tecnologia e sicurezza: il futuro, con discrezione

La piattaforma MQB evo porta in dote sistemi di assistenza di livello superiore. Il nuovo Travel Assist è più fluido, più predittivo, più naturale. L’Emergency Assist può fermare l’auto in sicurezza in caso di malore del conducente. Il Park Assist Pro permette di parcheggiare anche da remoto, con lo smartphone. Tutto molto avanzato, ma senza spettacolarizzazioni inutili: la tecnologia qui lavora in silenzio, come dovrebbe sempre fare.

Tradizione che guarda avanti

Nuova T-Roc non stravolge, non provoca, non rincorre mode passeggere. Fa una cosa molto più difficile: evolve rispettando ciò che ha funzionato. È più grande, più efficiente, più tecnologica, ma resta una Volkswagen nel senso più classico del termine. Solida, concreta, pensata per durare.

In un mondo che cambia in fretta, T-Roc sceglie di cambiare bene. E, a giudicare da come si presenta, continuerà a piacere proprio per questo.