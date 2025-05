Opel Frontera Hybrid: il nuovo SUV compatto elettrificato secondo il marchio tedesco

Nuova Opel Frontera Hybrid si presenta come una proposta interessante nel segmento dei SUV compatti, offrendo una combinazione di design moderno, tecnologia avanzata e un efficiente motorizzazione mild hybrid. Disponibile in configurazioni a cinque o sette posti, Frontera Hybrid punta a soddisfare le esigenze di famiglie e automobilisti attenti ai consumi, con un prezzo di partenza competitivo.

Design: robustezza e modernità

Opel Frontera Hybrid adotta un design robusto e moderno, caratterizzato dal frontale Opel Vizor con il nuovo logo Blitz e fari Intelli-LED. Le linee nette e i passaruota pronunciati conferiscono al SUV un aspetto deciso, mentre la vernice bicolore con tetto a contrasto aggiunge un tocco di eleganza e allo stesso tempo originale sportività.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Interni: tecnologia e comfort

All’interno, Frontera Hybrid offre un abitacolo spazioso e tecnologicamente avanzato. Il cockpit Pure Panel presenta due display da 10 pollici per strumentazione e infotainment, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. I sedili anteriori Intelli-Seat, realizzati con materiali riciclati, garantiscono comfort anche nei lunghi viaggi.

Motorizzazione: efficienza mild hybrid

Frontera Hybrid è equipaggiata con un motore 1.2 turbo benzina a tre cilindri, disponibile in due varianti: 100 CV e 136 CV. Entrambe le versioni sono abbinate a un sistema mild hybrid a 48 volt con un motore elettrico da 28 CV e un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. Questa configurazione consente consumi contenuti, con una media di 5,2-5,5 l/100 km e emissioni di CO₂ tra 118 e 126 g/km.

Spazio e versatilità

Frontera Hybrid offre una capacità di carico di 460 litri, che può aumentare fino a 1.600 litri abbattendo i sedili posteriori. La versione a sette posti, disponibile con l’allestimento GS, mantiene una buona capacità di carico anche con la terza fila di sedili in uso.

Prezzi e allestimenti

Il prezzo di Opel Frontera Hybrid parte da 24.500 euro per la versione da 100 CV in allestimento Edition. La variante da 136 CV è disponibile a partire da 26.000 euro. L’allestimento superiore GS, che include cerchi in lega da 17″, climatizzatore automatico e fari posteriori a LED, comporta un sovrapprezzo di 2.000 euro. La configurazione a sette posti è disponibile con un supplemento di 900 euro.

Opel Frontera Hybrid si propone come un SUV compatto versatile e tecnologicamente avanzato, ideale per chi cerca un veicolo spazioso, efficiente e dal design moderno. Con un prezzo competitivo e una buona dotazione di serie, rappresenta una valida alternativa nel segmento dei SUV mild hybrid.