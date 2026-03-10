L’ibrido secondo Peugeot: la nuova 308 tra efficienza quotidiana e design iconico

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Non è più una promessa del futuro, ma una realtà quotidiana. L’ibrido è diventato il cuore della strategia Peugeot e accompagna ormai tutta la gamma: dai SUV più grandi fino alla berlina compatta che ha fatto la storia del marchio. Oggi questa filosofia prende forma nella nuova Peugeot 308 Hybrid, una vettura che interpreta la transizione energetica con eleganza francese e concretezza europea.

La strategia dell’ibrido: il cuore della nuova Peugeot

Nel grande cantiere della mobilità contemporanea, Peugeot ha scelto una strada precisa: offrire tutte le tecnologie possibili senza imporre una sola direzione. È una filosofia quasi sartoriale, che permette al cliente di scegliere il livello di elettrificazione più adatto al proprio stile di guida. Lo si vede chiaramente osservando la gamma. I SUV di nuova generazione come 3008 e 5008 rappresentano la punta avanzata della strategia elettrificata del marchio, con soluzioni che spaziano dall’elettrico puro fino alle versioni ibride plug-in. Una scelta che racconta bene il momento che vive il mercato europeo: transizione sì, ma senza dogmi.

In questo scenario l’ibrido diventa la tecnologia più pragmatica. Permette di ridurre consumi ed emissioni, offre una guida più fluida e consente di muoversi in città spesso in modalità elettrica, senza però rinunciare alla libertà dei lunghi viaggi. Peugeot lo sa bene. Per questo la tecnologia Hybrid è ormai diffusa su diversi modelli della gamma e rappresenta il punto d’ingresso ideale nel mondo dell’elettrificazione. Ed è proprio in questa logica che entra in scena la nuova Peugeot 308 Hybrid.

Peugeot 308: la compatta che evolve con l’elettrificazione

La 308 è uno di quei modelli che accompagnano la storia recente dell’automobile europea. Una berlina di segmento C che ha sempre avuto il compito di interpretare lo spirito del tempo: dinamica, elegante, ma anche accessibile e concreta. Oggi questa tradizione continua con una nuova generazione che porta la compatta francese dentro l’era dell’elettrificazione. La gamma è stata pensata per coprire tutte le esigenze: elettrica, ibrida, plug-in hybrid e perfino diesel per chi macina chilometri. Una scelta rara nel panorama europeo e che conferma l’approccio pragmatico del marchio.

All’interno di questa offerta, la versione Hybrid da 145 cavalli rappresenta la porta d’ingresso ideale nel mondo delle motorizzazioni elettrificate.

Hybrid 145: l’elettrificazione semplice

La Peugeot 308 Hybrid è progettata per chi vuole avvicinarsi all’elettrificazione senza cambiare abitudini. Il sistema abbina un motore termico a una batteria che si ricarica automaticamente durante la guida. Il risultato è una guida più fluida e consumi contenuti, con valori compresi tra 4,8 e 5 litri ogni 100 km. Il tutto lavorando con l’ automatico e-DCS6 a doppia frizione, che garantisce cambi di marcia rapidi e una risposta immediata. In città il vantaggio diventa ancora più evidente: 308 Hybrid può procedere fino al 50% del tempo in modalità completamente elettrica, riducendo rumore ed emissioni. È la dimostrazione che l’elettrificazione può essere semplice e naturale, senza richiedere infrastrutture o cambiamenti drastici nelle abitudini di guida.

Design francese: eleganza e personalità

Se la tecnologia racconta il futuro, il design resta uno dei tratti più riconoscibili della 308. La nuova generazione introduce un frontale ancora più marcato, con una calandra integrata nella carrozzeria e la celebre firma luminosa Peugeot a tre artigli LED, ormai diventata una vera identità del marchio. Al centro del frontale compare anche una novità simbolica: l’emblema del leone illuminato, una firma luminosa che rende immediatamente riconoscibile la vettura di notte e rafforza l’immagine tecnologica del modello. Il risultato è una berlina compatta dal carattere sportivo ma elegante, capace di distinguersi in un segmento sempre più affollato.

Il piacere di guida resta una tradizione

Peugeot ha costruito buona parte della sua reputazione su un elemento preciso: il piacere di guida. Anche nuova 308 mantiene questa tradizione. L’assetto è stato sviluppato per offrire agilità, stabilità e precisione, con una posizione di guida bassa che rafforza la sensazione di controllo. Elemento centrale dell’esperienza resta il Peugeot i-Cockpit, con volante compatto e quadro strumenti digitale posizionato più in alto, pensato per ridurre i movimenti dello sguardo e migliorare l’ergonomia. È una soluzione che negli anni è diventata un marchio di fabbrica del brand francese.

Interni tecnologici e connessi

A bordo della nuova 308 l’atmosfera è minimalista ma raffinata. Il cruscotto integra un display centrale da 10 pollici, affiancato dai comodi i-Toggle, scorciatoie personalizzabili che permettono di accedere rapidamente alle funzioni principali come climatizzazione, navigazione o radio. La connettività è completa: Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti software over-the-air e servizi connessi che permettono di gestire l’auto anche dallo smartphone attraverso l’app MyPeugeot. Una tecnologia che rende la 308 non solo una vettura da guidare, ma un vero dispositivo connesso.

Comfort e qualità da categoria superiore

Uno degli aspetti più interessanti della nuova 308 è l’attenzione al comfort. I sedili ergonomici certificati AGR, disponibili sugli allestimenti superiori, sono progettati per garantire supporto e benessere anche nei lunghi viaggi. Tra le opzioni spiccano il sistema audio Focal Premium con 10 altoparlanti e 690 watt di potenza e l’illuminazione ambientale personalizzabile con otto colori diversi. Piccoli dettagli che contribuiscono a creare un ambiente raffinato, quasi da categoria superiore.

Sostenibilità concreta

Nuova 308 guarda al futuro anche dal punto di vista ambientale. Nella sua costruzione vengono utilizzati oltre il 30% di materiali riciclati o rinnovabili, tra cui fibre di canapa per il cruscotto e polimeri riciclati per vari componenti della carrozzeria. Un lavoro che permette alla vettura di raggiungere livelli di riciclabilità molto elevati, con l’85% della massa recuperabile. Un segnale importante in un momento in cui la sostenibilità non riguarda solo le emissioni, ma l’intero ciclo di vita dell’automobile.

Una compatta che racconta il presente

Guardando nuova Peugeot 308 Hybrid si capisce bene quale sia oggi la filosofia del marchio francese. Non una rivoluzione improvvisa, ma una trasformazione graduale. Una gamma completa che lascia libertà di scelta, dall’elettrico puro fino al diesel, passando per l’ibrido che rappresenta la soluzione più equilibrata per molti automobilisti. E proprio 308 incarna questa idea meglio di ogni altro modello. Una compatta che resta fedele alla tradizione Peugeot — design, piacere di guida, carattere francese — ma che allo stesso tempo guarda avanti, con quella dose di elettrificazione intelligente che rende la mobilità più semplice.