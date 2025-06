”Pillole a motori”, la FIAT Grande Panda Hybrid in 1 minuto

FIAT ha recentemente presentato la nuova Grande Panda Hybrid, un’auto compatta, accessibile e perfetta per la città. Dopo la versione elettrica, arriva l’ibrido: pensata per chi cerca un’auto moderna, sostenibile e facile da guidare.

Dimensioni compatte, spazio intelligente

La Grande Panda è lunga 3,99 metri, larga 1,76 e alta 1,58. Nonostante le dimensioni contenute, è spaziosa dentro: può ospitare 5 passeggeri e offre un generoso bagagliaio da 412 litri, perfetto per l’uso quotidiano e per la famiglia.

Motore ibrido efficiente

Il nuovo motore ibrido T-Gen3 unisce un turbo benzina da 110 CV a un piccolo motore elettrico e un cambio automatico a 6 marce. In città può muoversi in modalità elettrica fino a 1 km a basse velocità, riducendo consumi ed emissioni. I consumi sono bassi e ideali per la guida urbana, grazie anche al sistema Miller Cycle.

Design moderno con stile rétro

Il look richiama la storica Panda anni ’80, ma in chiave attuale. Ha fari a LED ispirati ai videogiochi rétro, scritta “PANDA” in rilievo sulle portiere, e tanti dettagli curati. Dentro, materiali sostenibili come la fibra di bambù rendono l’ambiente originale e accogliente.

Sicurezza al centro

Tutte le versioni includono sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS): frenata d’emergenza, mantenimento di corsia, avviso di stanchezza e cruise control. Le versioni più ricche aggiungono sensori, retrocamera e altri aiuti alla guida per un’esperienza ancora più sicura.

Prezzo accessibile

La nuova Grande Panda Hybrid è già disponibile in Italia e in Europa. Il prezzo parte da 16.950 euro con incentivi e finanziamento. Un’opzione concreta per chi vuole passare a un’auto moderna, ibrida e connessa senza spendere troppo