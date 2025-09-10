La nuova Clio si caratterizza per un design più scolpito, interni completamente ridisegnati e motori più efficienti

Al Salone dell’auto di Monaco ha fatto il suo debutto la nuova Renault Clio. Siamo arrivati alla sesta generazione di questa vettura di successo che ha venduto oltre 17 milioni di esemplari in tutto il mondo.

La nuova Clio si caratterizza per un design più scolpito, interni completamente ridisegnati e motori più efficienti. Il lancio sul mercato è previsto entro la fine del 2025.

Indice ESTERNI

INTERNI

MOTORI

ESTERNI

Ma guardiamola più da vicino. Esternamente la compatta francese adotta il nuovo linguaggio stilistico di Renault. Le proporzioni sono state rielaborate, con un cofano allungato, un passo esteso a 2,59 metri e una linea del tetto dinamica che evoca le forme di una cupè.

La nuova Clio cresce anche nelle dimensioni complessive, raggiungendo i 4,12 metri di lunghezza e 1,77 metri di larghezza.

INTERNI

All’interno la qualità percepita della nuova Clio è molta alta: materiali soft-touch, inserti retroilluminati e illuminazione ambientale con 48 tonalità.

Il look high-tech è definito dal doppio display da 10,1 pollici, con lo schermo centrale orientato verso il conducente, e da un volante compatto e ben rifinito, proveniente dai segmenti superiori, che esalta l’agilità di guida.

Il portabagagli, con un volume di 391 litri, beneficia di una soglia di carico più accessibile, 40 millimetri più bassa rispetto alla generazione precedente.

MOTORI

Sotto al cofano, tre soluzioni pensate per tutti i gusti. Un benzina turbo da 115 cavalli, una versione bifuel benzina-GPL da 120 cavalli e la punta di diamante, il motore E-Tech full hybrid da 160 cavalli, capace di percorrere fino all’80% del tempo in elettrico in città.

I prezzi non sono ancora ufficiali, ma l’ingresso in gamma dovrebbe partire attorno ai ventimila euro.