”Pillole a motori”, la nuova Volkswagen T-Roc in due minuti

Volkswagen ha aperto gli ordini della nuova T-Roc. L' arrivo nelle nelle concessionarie è previsto per l’inizio del 2026

Nuovi motori e allestimenti più sofisticati: ecco la nuova Volkswagen T-Roc, tra i crossover da sempre più apprezzati anche sul mercato italiano.

Esterni

Le proporzioni della nuova T-Roc risultano filanti con un cofano più allungato rispetto alla prima generazione. Il frontale introduce la nuova firma luminosa Volkswagen, con fari full LED di serie. Rispetto alla generazione precedente la nuova T-Roc è più lunga di dodici centimetri.

La lunghezza di 4,37 metri e il passo aumentato a 2,63 metri vanno tutto a vantaggio dell’abitabilità e dello spazio di carico

Interni

Migliora la qualità degli interni dove i designer della Casa hanno lavorato bene abbandonando l’uso di plastiche dure.

Lo schermo centrale dell’infotainment è da 12,9 pollici e poco sotto accoglie i tasti a sfioramento per controllare il volume e la temperatura del clima. Anche il cockpit è digitale da 10 pollici e per la prima volta sulla T-Roc si può avere l’head up display proiettato direttamente sul parabrezza.

La grande novità è l’assistente vocale integrato con ChatGPT, che oltre a controllare climatizzatore e navigazione, può conversare con il guidatore suggerendo, ad esempio, i migliori ristoranti lungo il tragitto di viaggio.

Aumenta la capacità di carico: il bagagliaio posteriore ha guadagnato 20 litri, raggiungendo i 465 litri minimi in configurazione a cinque posti.

Dotazioni di serie

La gamma della nuova Volkswagen T-Roc sarà disponibile su tre allestimenti. Tra i numerosi accessori di serie previsti ci sono i cerchi in lega da 17 pollici, il sistema keyless, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera posteriore e numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Motori e prezzi

La Volkswagen T-Roc sarà disponibile solamente con il motore millecinque mild hybrid benzina da 115 o 150 Cavalli, mentre la nuova motorizzazione full hybrid arriverà sul mercato solo successivamente.

Il SUV compatto tedesco arriverà nelle concessionarie a gennaio 2026 con prezzi a partire da 33.900 euro.