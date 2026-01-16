Prova su strada della nuova Mazda CX-60 Takumi Plus

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono auto che non cercano di impressionare: lo fanno naturalmente. Nuova Mazda CX-60 2025 in allestimento Takumi Plus, spinta dall’elegante – e quasi nostalgico – sei cilindri in linea e-Skyactiv D da 249 CV, è una di queste. Un SUV che non urla, ma convince. Che non ostenta, ma conquista. E che porta nel cuore la tradizione giapponese dell’artigianato, unita alla concretezza di una meccanica da intenditori.

Il piacere della forma: design che racconta una storia

Mazda non cambia linguaggio: lo affina. CX-60 2025 adotta l’evoluzione del design Kodo, fatto di volumi puliti, superfici morbide e una forza silenziosa, quella “Noble Toughness” citata dagli stilisti del brand.

Il frontale scolpito, la nuova calandra alta e importante, i fari verticali con firma luminosa a L e la silhouette a cofano lungo raccontano un SUV che si presenta con sicurezza, senza eccessi.

Il colore Machine Gray – una delle tinte Takuminuri più apprezzate – valorizza la tridimensionalità delle superfici e dà alla CX-60 un’aura da gran turismo contemporanea. I cerchi diamantati da 20” completano un look che mescola eleganza urbana e robustezza da SUV premium.

Ufficio Stampa Mazda

Takumi Plus: quando il Giappone diventa esperienza sensoriale

Entrare in un allestimento Takumi Plus è come varcare la soglia di una lounge giapponese: pelle Nappa chiara, legno d’acero con taglio asimmetrico in stile Hacho, tessuti dalle trame leggere e cuciture Kakenui che “sospendono” i materiali lasciando uno spiraglio di luce.

Il tutto illuminato da una luce ambiente bianca e dall’enorme tetto panoramico, incluso nella dotazione Plus, che apre l’abitacolo alla luminosità naturale. La qualità percepita è ai massimi livelli: non un elemento è lasciato al caso, e la filosofia “crafted in Japan” emerge in ogni dettaglio.

Il pacchetto Convenience & Sound porta in dote il potente impianto Bose a 12 altoparlanti con funzioni Centrepoint 2 e AudioPilot 2,

mentre il Driver Assistance Pack aggiunge una suite completa di ADAS avanzati, dall’Emergency Lane Keeping al See-Through View con telecamere 360°.

Un sei cilindri come non se ne fanno più

Sotto il cofano pulsa il raffinato 3.3 L e-Skyactiv D da 249 CV e 550 Nm, un sei cilindri in linea che spicca per efficienza, silenziosità e una progressione naturale, quasi vellutata.

La tecnologia DCPCI permette una combustione più pulita ed efficiente, mentre il sistema mild hybrid a 48V M Hybrid Boost assiste il motore nelle fasi di basso carico.

Il risultato? Prestazioni solide – 0-100 in 7,4 secondi e velocità massima di 219 km/h – con consumi medi che restano nell’ordine dei 5,3-5,5 l/100 km.

Il tutto abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD, una sicurezza su ogni superficie.

Guida “Jinba Ittai”: comfort e precisione da berlina

Mazda cura la dinamica come pochi altri costruttori generalisti. La piattaforma con motore longitudinale e trazione posteriore alla base dell’AWD dà a CX-60 un equilibrio naturale, esaltato dalle sospensioni a doppio braccio oscillante davanti e multilink dietro.

Gli ingegneri hanno lavorato su molle posteriori più morbide e nuovi ammortizzatori, ottenendo una guida fluida, senza ondeggiamenti e sorprendentemente precisa per un SUV di queste dimensioni.

La tecnologia Kinematic Posture Control frena leggermente la ruota interna in curva per ridurre il rollio e “abbassare” virtualmente la vettura, con una sensazione di stabilità molto più vicina a una berlina che a un SUV.

Tecnologia che facilita la vita, non che la complica

Il cockpit segue la tradizione Mazda: tutto al posto giusto, tutto orientato al guidatore.

Spiccano:

Quadro strumenti LCD da 12,3”

Head-up Display esteso

Infotainment da 12,3” con Apple CarPlay e Android Auto wireless

Driver Personalization System, che riconosce il volto del guidatore e regola sedile, specchi, volante e display in base al profilo memorizzato

Un tocco di futuro che convive con una percezione artigianale e analogica di grande classe.

Prezzi: il lusso, quello vero, ha un valore

CX-60 Takumi Plus parte da 71.550 euro, mentre l’esemplare con vernice Machine Gray Premium arriva a 72.850 euro.

Una cifra importante, certo, ma in linea con ciò che offre: un SUV premium per davvero, costruito con materiali autentici e un motore sei cilindri che nei prossimi anni diventerà sempre più raro.

Un SUV per chi non vuole fare la fila

Mazda CX-60 Takumi Plus non è l’ennesimo SUV di lusso. È un’auto che punta su stile, sostanza e identità.

È per chi cerca un modo diverso di viaggiare: silenzioso, elegante, personale.

E soprattutto, è per chi considera ancora la guida un momento da assaporare.

Un SUV che unisce memoria e modernità, come ogni oggetto pensato per durare.