Prova su strada Mazda3 Homura: il fascino del 2.5 aspirato e del cambio manuale

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Ci sono auto che ti fanno venire voglia di guidare anche senza una meta. Mazda3, in allestimento Homura, è una di quelle. Complice un quattro cilindri aspirato da 2,5 litri, il cambio manuale e una filosofia che mette il guidatore al centro, questa compatta giapponese ricorda – con elegante ostinazione – come si faceva una volta. E perché, ogni tanto, tornare alle origini è un atto di lusso.

Soul Red Crystal: quando il colore fa già metà dell’esperienza

Prima ancora di mettersi in marcia, Mazda3 colpisce da ferma. La carrozzeria Soul Red Crystal non è un semplice rosso: è inequivocabilmente una calamita per gli occhi. Profonda, viva, cangiante alla luce, esalta il design Kodo “per sottrazione”, fatto di superfici pulite e volumi pieni. La versione Hatchback, con il suo posteriore muscoloso e i dettagli neri dell’allestimento Homura, ha un fascino quasi scultoreo. È una compatta, sì, ma con l’atteggiamento di chi non deve dimostrare nulla a nessuno.

A bordo: minimalismo giapponese, zero distrazioni

Dentro, Mazda3 continua a predicare bene e razzolare meglio. L’abitacolo è avvolgente, ordinato, costruito attorno al guidatore secondo la filosofia Jinba Ittai: cavallo e cavaliere come un tutt’uno. Sedili sportivi in tessuto nero con cuciture rosse, volante perfettamente dimensionato, comandi fisici dove servono (grazie, Mazda) e uno schermo centrale da 10,25” utile senza mai attirare troppo l’attenzione. Qui tutto invita alla concentrazione: la posizione di guida è naturale, il feeling dei materiali è solido e il silenzio di marcia – merito di un accurato lavoro su NVH – crea una bolla quasi ovattata, soprattutto nei trasferimenti autostradali.

Il motore: aspirato, 2.5 litri e nessuna fretta

Sotto il cofano c’è una scelta controcorrente, e proprio per questo affascinante: il 2.5 e-Skyactiv G da 140 CV, aspirato, mild hybrid a 24V. Niente turbo, niente effetti speciali. Solo una risposta progressiva, corposa ai medi regimi e sorprendentemente fluida.

Non è un motore che ti prende per il bavero, ma uno che ti accompagna con educazione. La coppia di 238 Nm arriva presto e rende la guida rilassata anche in città, mentre fuori porta permette di viaggiare con disinvoltura. Consumi? Più che onesti per la cilindrata, soprattutto se si guida con stile – e quest’auto invoglia a farlo.

Il cambio manuale: sei marce di puro dialogo

E poi c’è lui, il vero protagonista: il cambio manuale a sei rapporti. Preciso, dagli innesti corti e meccanici, è uno di quei cambi che ti fa venire voglia di scalare anche quando non serve. Una rarità, oggi. Abbinato al telaio equilibrato e allo sterzo diretto, restituisce una sensazione di controllo totale. Nelle curve Mazda3 è sincera, composta, mai nervosa. Il G-Vectoring Control Plus lavora in sottofondo, rendendo i cambi di direzione fluidi e naturali. Il risultato? Una guida intuitiva, che non stanca e anzi rilassa. Sì, rilassa: perché quando tutto funziona come deve, guidare torna a essere un piacere semplice.

Su strada: comfort prima di tutto, ma con carattere

Nel traffico urbano Mazda3 è docile, facile, ben insonorizzata. Sulle statali scorre con eleganza, mentre in autostrada dimostra una maturità da segmento superiore. Le sospensioni filtrano bene, il rumore resta lontano e il feeling generale è quello di un’auto “ben fatta”, nel senso più tradizionale del termine. Non cerca di stupire con modalità di guida teatrali o lucine colorate: preferisce conquistare chilometro dopo chilometro. E alla fine, vince lei.

Prezzo e posizionamento: qualità senza ostentazione

Mazda3 Homura 2.5 parte da 30.250 euro, che diventano 31.450 euro con la vernice Soul Red Crystal. Una cifra coerente per un’auto che punta su qualità costruttiva, piacere di guida e una filosofia progettuale sempre più rara. Dove le compatte sono oramai tutte uguali, lei sceglie la coraggiosa strada dell’identità. Mazda3 vestita Homura nasce per chi ama guidare, per chi pensa che il cambio manuale sia ancora una forma di educazione sentimentale, per chi ama le auto fatte “come una volta”, ma con la consapevolezza di oggi. E forse è proprio questo il suo lusso più grande.